NFL: Conoce la cartelera completa de la Semana 16 del Futbol Americano

Estados Unidos.- Listos los duelos de la National Football League (NFL) para su semana 16, penúltima fecha en busca de los sitios vacantes para jugar la postemporada de la Temporada 2020-2021. Mañana en la celebración de la Navidad, dará inicio este siguiente fin del futbol americano con el encuentro de los dos combinados de la Conferencia Nacional, Santos de Nueva Orleans vs Vikingos de Minnesota.

Los Santos buscarán asegurar la División Sur respecto a que están con la sombra de los Bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady, que no se dan por vencidos al conseguir una victoria de oro, la semana anterior. Por su parte, Minnesota mira un panorama muy complicado para ingresar a Ronda de Comodínes, pero harán lo que sea por sorprender a los de casco dorado.

De la misma manera, el resto del fin de semana se vivirá al máximo con la intensidad de los equipos que aún aspiran a ingresar a los Playoffs, ya que son pocos los que aseguraron su calificación directa a las finales, entre ellos, Kansas City, Bills de Búfalo y Green Bay,

A continuación te haremos presencia de los partidos que están calendarizados para la Semana 16 de la NFL. Así que si tu equipo favorito todavía tiene esperanzas de calificar a la postemporada, no olvides escribir tu carta a Santa Claus y pedir porque esta jornada logren ganar su compromiso.

Tampa Bay logra triunfo importante la jornada anterior

Twitter Tampa Bay Buccaneers

CALENDARIO EN LA SEMANA 16 DE LA NFL

Santos de Nueva Orleans vs Vikingos de Minnesota / Viernes 25/ 15:30 horas

Leones de Detroit vs Bucaneros de Tampa Bay / Sábado 26 / 12:oo horas

Cardenales de Arizona vs 49ers de San Francisco / Sábado 26 / 15:30 horas

Raiders de Las Vegas vs Delfines de Miami / Sábado 26 / 19:15 horas

Cuervos de Baltimore vs Gigantes de Nueva York / Domingo 27 / 12:00 horas

Jefes de Kansas City vs Halcones de Atlanta / Domingo 27 / 12:00 horas

Jets de Nueva York vs Cafés de Cleveland / Domingo 27 / 12:00 horas

Jaguares de Jacksonville vs Osos de Chicago / Domingo 27 / 12:00 horas

Texanos de Houston vs Bengalís de Cincinnati / Domingo 27 / 12:00 horas

Acereros de Pittsburgh vs Potros de Indianapolis / Domingo 27 / 12:00 horas

El equipo de futbol de Washington vs Panteras de Carolina / Domingo 27 / 15:05 horas

Cargadores de Los Ángeles vs Broncos de Denver / Domingo 27 / 15:05 horas

Vaqueros de Dallas vs Águilas de Filadelfia / Domingo 27 / 15:25 horas

Halcones Marinos de Seattle vs Los Ángeles Rams / Domingo 27 / 15:25 horas

Empacadores de Green Bay vs Titanes de Tennessee / Domingo 27 / 19:20 horas

Patriotas de Nueva Inglaterra vs Bills de Búfalo / Lunes 28 / 19:15 horas

En la pelea dentro de la Conferencia Americana

Pittsburgh (11-3)

Cleveland (10-4)

Baltimore (9-5) Obligado a ganar

Las Vegas (7-7) Obligado a ganar

En la pelea dentro de la Conferencia Nacional

Washington (6-8)

Dallas (5-9) Obligado a ganar

Nueva York (5-9) Obligado a ganar

Filadelfia (4-9) Obligado a ganar

Rams (9-5) Obligado a ganar

Arizona (8-6) Obligado a ganar

Chicago (7-7) Obligado a ganar

Minnesota (6-8) Obligado a ganar

Tampa Bay (9-5) Obligado a ganar

Eliminados de la competencia

Nueva Inglaterra

Jets de Nueva York

Denver

Cargadores de Los Ángeles

Cincinnati

Houston

Jacksonville

San Francisco

Detroit

Atlanta

Carolina