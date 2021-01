NFL: Conoce la cartelera completa de la Semana 17 del Futbol Americano

Estados Unidos.- La última fecha de la fase regular de la National Football League (NFL) dará comienzo el día de mañana 3 de enero, con la actuación de las distintas franquicias que buscarán su pase a la postemporada de la periodización 2020-2021.

Entre los compromisos destacados para la Semana 17 aparece el enfrentamiento entre los Bills de Búfalo contra los Delfines de Miami quienes no contarán con su mariscal de Campo, Ryan FitzPatrick, por su positivo a Covid-19. Su equipo requiere del triunfo y una serie de numerosas combinaciones para jugar la ronda de comodines.

Otro de ellos será el jugado en el Estadio FirstEnergy de los Cafés de Cleveland recibiendo a los campeones de su División Norte, los Acereros de Pittsburgh, ya que los browns complicaron su pase la semana pasada tras caer contra los Jets de Nueva York y un milagro los colocaría en playoffs.

Las llaves por el comodín y quienes consiguieron alguno de los sembrados de la Conferencia Americana y Nacional, serán determinados hasta el cierre del cotejo entre los Washington Team y y las Águilas de Filadelfia, al ser el último partido de la jornada.

16 games. One Sunday.



Week 17 is almost here. pic.twitter.com/olfHQj2PId — NFL (@NFL) January 2, 2021

Para mañana, el día comenzará con siete juegos simultáneos en punto de las 12:00 horas. En seguida se jugarán ocho lanzamientos calendarizados para las 15:25 horas para finalizar con el domingo de futbol Americano por la noche a las 19:20 horas. Todos los horarios al tiempo del centro de la República Mexicana.

Partidos programados para la Semana 17 de la NFL

Leones de Detroit vs Vikingos de Minnesota 12:00 horas

Bucaneros de Tampa Bay vs Halcones de Atlanta 12:00 horas

Patriotas de Nueva Inglaterra vs Jets de Nueva York 12:00 horas

Bills de Búfalo vs Delfines de Miami 15:25 horas 12:00 horas

Cafés de Cleveland vs Acereros de Pittsburgh 12:00 horas

Gigantes de Nueva York vs Vaqueros de Dallas 12:00 horas

Bengalís de Cincinnatti vs Cuervos de Baltimore 12:00 horas

Potros de Indianápolis vs Jaguares de Jacksonville 15:25 horas

Texanos de Houston vs Titanes de Tennessee 15:25 horas

Los Ángeles RAMS vs Cardenales de Arizona 15:25 horas

Panteras de Carolina vs Santos de Nueva Orleans 15:25 horas

Osos de Chicago vs Empacadores de Green Bay 15:25 horas

Jefes de Kanzas City vs Cargadores de Los Ángeles 15:25 horas

49ers de San Francisco vs Halcones Marinos de Seattle 15:25 horas

Broncos de Denver vs Raiders de Las Vegas 15:25 horas

Águilas de Filadelfia vs El equipo de Washington 19:20 horas