NFL: Conoce los enfrentamientos de la agenda para la Semana 2 del torneo

Estados Unidos.- La National Football League (NFL) presentará su segunda semana de la temporada 2021-22 después de haberse inaugurado hace siete días, con el duelo entre los vigentes campeones, Tampa Bay Buccaneers frente a los Dallas Cowboys.

El resto de los emparrillados demostraron un nivel sorprendente y muy destacado de mencionar pese a que las 32 franquicias estuvieron sin actividad por más de medio año. Para esta siguiente fecha se espera que las emociones sigan sumando tal y como el espectáculo.

El arranque de la siguiente programación, de acuerdo al calentario de la National Football League (NFL) tendrá cabida a partir del jueves 16 de septiembre, en el tradicional "Thursday Night Football" hasta el siguiente lunes 20 del mes en el clásico "Monday Night Football". En Debate te queremos dar a conocer los compromisos de esta semana para que la disfrutes al muy estilo del Viva México.

PARTIDOS SEMANA 2 DE LA NFL

Jueves 16 de septiembre

Washington Football Team vs New York Giants - 19:20 horas

Domingo 19 de septiembre

Pittsburgh Steelers vs Las Vegas Raiders - 12:00 horas

Philadelphia Eagles vs San Francisco 49ers - 12:00 horas

Cleveland Browns vs Houston Texans - 12:00 horas

Jacksonville Jaguars vs Denver Broncos - 12:00 horas

Carolina Panthers vs New Orleans Saints - 12:00 horas

Indianápolis Colts vs Los Ángeles Rams - 12:00 horas

Miami Dolphins vs Buffalo Bills - 12:00 horas

New York Jets vs New England Patriots - 12:00 horas

Chicago Bears vs Cincinnati Bengals - 12:00 horas

Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons - 15:05 horas

Arizona Cardinals vs Minnesota Vikings - 15:05 horas

Seattle Seahawks vs Tennessee Titans - 15:05 horas

San Diego Chargers vs Dallas Cowboys - 15:05 horas

Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs - 19:20 horas

Lunes 20 de septiembre

Green Bay Packers vs Detroit Lions 19:15 horas



