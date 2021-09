NFL: Conoce los partidos que podrás seguir en vivo desde domingo en México.

Este fin de semana se disputará la semana 2 de la NFL, la cual dio inicio el pasado jueves con la victoria de los Washington Football Team por 30-29 sobre los New York Giants, pero hoy se vivirá un día lleno de emociones con 14 encuentros.

La NFL disputará este día un gran número de encuentros pero desafortunadamente para los aficionados del futbol americano en México, no todos los partidos de este fin de semana se pueden ver en la televisión, por lo que aquí te diremos cuales son los encuentros que podrás ver.

De los 14 juegos que se disputarán este domingo, siete de ellos los podrás seguir en la televisión, aunque por señal pagada, entre los que destacan el duelo de los Patriots ante los Jets.

La NFL ha experimentado apenas en la semana 2 una de sus complicaciones al presentarse el primer brote de coronavirus durante la temporada, luego de que el equipo de los New Orleans Saints tuviera a varios elementos de su plantilla positivos.

Al menos ocho de los entrenadores y asistentes de los Saints de Nueva Orleans se perderán el partido de este domingo contra los Panthers de Carolina debido a contagios o inminentes casos registrados en la plantilla.

Este domingo también volverán a la actividad los Tampa Bay Buccaneers actuales campeones de la NFL cuando reciban a los Atlanta Falcons.

A continuación te diremos cuales son los encuentros que podrás seguir en vivo.

New York Jets vs New England Patriots / 12:00 Horas / IZZI / MetLife Stadium

Indianapolis Colts vs Los Angeles Rams / 12:00 Horas / Fox Sports / Lucas Oil Stadium

Pittsburgh Steelers vs Las Vegas Raiders / 12:00 Horas / Fox Sports 2 / Heinz Fiel

Partidos de la semana dos en la NFL/@nflmx

Tampa Bay Buccaneers vs Atlanta Falcons / 12:00 Horas /Canal Nueve /Raymond James Stadium

Seattle Seahawks vs Tennessee Titans / 15:25 Horas / Fox Sports / Lumen Field

Los Angeles Chargers vs Dallas Cowboys / 15:25 Horas / Fox Sports 2 / SoFi Stadium

Baltimore Ravens vs Kansas City Chiefs / 19:20 Horas / ESPN / M&T Bank Stadium