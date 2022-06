NFL: Cooper Kupp dijo le encantaría contar de nuevo con Odell Beckham Jr en los Rams

Los Ángeles Rams consiguieron el Super Bowl LVI tras vencer a los Cincinnati Bengals, en un juego definido por la feroz defensiva de los californianos, que levantaron su segundo trofeo Vince Lombardi como campeones de la NFL.

Dicho esto, una vez terminado el encuentro, Odell Beckham Jr se convirtió en agente libre, un momento agridulce para el receptor de 29 años, debido a que si bien consiguió un anillo de campeón, sufrió una grave lesión de desgarro de ligamento cruzado, minutos después de abrir el marcador para los Rams en el ‘Super Tazón’.

Una larga recuperación está en proceso para el talentoso jugador, quien sigue siendo agente libre, y por la gravedad de su lesión, que ya es la segunda de este tipo en su carrera, hace difícil que un equipo se pelee por sus servicios.

Lo quieren de regreso

Sin embargo, el entrenador en jefe de los Rams, Sean McVay, ha manifestado ya en algunas ocasiones que la estancia de Odell Beckham Jr en el equipo fue bastante positiva, y que todos desean que pueda volver a firmar con ellos.

Estas palabras fueron bien respaldadas por el receptor estrella de los angelinos, Cooper Kupp, quien la campaña pasada fue Jugador Ofensivo del Año, Jugador Más Valioso del Super Bowl, elegido al Pro Bowl, elegido al primer equipo All Pro, además de haber sido líder en recepciones, yardas por recepción, y anotaciones.

“Lo que pudo hacer al ingresar a esta ofensiva, aprenderlo y luego poder ir y ejecutar de la manera en que lo hizo fue absolutamente increíble. Pero solo como persona, como compañero de equipo, cómo estaba en nuestro edificio, nada me encantaría más que poder tenerlo de regreso y ser parte de lo que estamos construyendo aquí”, dijo Kupp en entrevista para el programa First Take de ESPN.

Beckham Jr pasó 2 temporadas y media con los Cleveland Browns antes de ser dejado en libertad y pasar a los Rams. En este lapso en Ohio, en 23 partidos, sumó 97 recepciones, 7 anotaciones, mientras que una vez llegado a Los Ángeles, se apuntó 27 recepciones, 305 yardas y 5 anotaciones.

Tanto el equipo como Odell tienen interés en permanecer juntos, solamente falta que las negociaciones comiencen, ya que claro está, Beckham Jr no podrá exigir una gran cantidad de dinero debido a que viene de una lesión de consideración.