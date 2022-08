NFL: Cooper Kupp 'respetuosamente en desacuerdo' con Justin Jefferson sobre ser mejor receptor abierto que el campeón del Super Bowl

La temporada 2021/2022 de la National Football League (NFL), fue la mejor en la carrera de Cooper Kupp, receptor abierto de Los Ángeles Rams, quien ganó prácticamente todo lo que podía haber ganado.

Lo más importante, fue el Super Bowl, tras vencer a los Cincinnati Bengals, siendo nombrado nada más y nada menos que Jugador Más Valioso del ‘Super Tazón’.

Durante la temporada regular, Kupp, de 29 años consiguió la triple corona, es decir, lideró la NFL en yardas por recepción con mil 947, en recepciones totales con 145, y en anotaciones con 16, algo que nadie lograba desde el 2005 cuando Steve lo hizo, y siendo un hito que solamente se ha hecho 4 veces.

Jefferson el osado

Recientemente, Justin Jefferson, receptor abierto de los Minnesota Vikings, quien ha tenido 2 primeras campañas como profesional increíbles, dijo para el sitio Complex, que Davante Adams de Las Vegas Raiders, era el mejor receptor de la NFL, pero que después de este año, sería él quien tomara la posición de honor.

De la misma manera, en declaraciones para Chris Tomasson de Pioneer Press, Jefferson se puso por encima de Kupp, quien también fue el Jugador Ofensivo del Año.

“Coop es bueno, pero diré que está detrás de mí”, fueron las palabras de Jefferson de 23 años, que ha sido 2 veces seleccionado al Pro Bowl en sus 2 primeros años, y elegido 2 veces al segundo equipo All Pro.

Al conocer la declaración de Jefferson, Cooper Kupp no se sobresaltó, asegurando que respetaba la opinión de su joven rival, pero claramente estaba en desacuerdo.

“Respeto su opinión y también puedo discrepar respetuosamente. Espero que él diga eso. Creo que esa es la belleza de este juego. Creo que habla de la competitividad de esta liga. “Si no te estás poniendo como el mejor, y no estás trabajando para ser el mejor, entonces me preocuparía pisar el campo contigo, si no sientes que te has preparado para serlo. el mejor jugador que puedes ser”, dijo Kupp, a través de Michael David Smith de Pro Football Talk .

De acuerdo al sitio oficial NFL.com, las 3 mil 16 yardas totales de Jefferson, son la mayor cantidad en la historia para un receptor en sus 2 primeros años como profesional, por lo que le sobran razones para tener toda la confianza de considerarse entre los mejores.