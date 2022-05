NFL: DK Metcalf se muestra positivo en cuanto a su extensión de contrato próxima con los Seahawks

En declaraciones para el podcast del ex jugador de la NFL, Shannon Sharpe en su podcast Shay Shay, el receptor abierto de los Seattle Seahawks, DK Metcalf, declaró que tiene confianza en alcanzar una extensión de contrato.

"Diré que vamos a hacer algo. Creo que estaré en Seattle durante los próximos dos años", comentó el veloz receptor.

Ha sido una temporada baja en la que los Seahawks perdieron a su mariscal de campo estrella, Russell Wilson, quien emigró a los Denver Broncos mediante un traspaso, y Metcalf, también se vio involucrado en conversaciones para salir del equipo, algo que parece ha terminado.

Nuevo comienzo

DK Metcalf, una vez terminada la temporada 2021/2022, se sometió a una operación para reparar una lesión en uno de sus pies, de la cual se ha recuperado, y ahora se prepara de cara a la nueva era que dará inicio con Geno Smith, o Drew Lock como mariscal de campo titular.

"Todo son sonrisas en este momento. Es solo una cuestión de cuándo. No puedo estresarme por eso, no puedo pensar demasiado en eso, porque me voy a volver loco. Así que he estado disfrutando esta temporada baja, disfrutando la vida, tomándolo con calma". día a la vez. Puede sonar cliché, pero así es como estoy viviendo ahora”, dijo el joven de 24 años sobre su siguiente contrato.

El 2021 fue la mejor campaña de su vida, al registrar 12 anotaciones vía recepción, la cuarta mejor marca de la liga, con 75 recepciones, la segunda mejor cifra de su carrera, además de 967 yardas por recepción, la segunda mejor cifra de su carrera de3 años con los Seahawks.