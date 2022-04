NFL: Dak Prescott dijo estar lo más saludable posible, y está ansioso por volver a competir con los Cowboys

Una nueva temporada en la National Football League (NFL) dará comienzo en septiembre, y el mariscal de campo de los Dallas Cowboys, Dak Prescott, aseguró estar listo para el reto, así como sentirse mejor que nunca.

"Es emocionante. Me refiero a lanzar esta mañana y salir de esa sesión, sí, me refiero a cómo me siento emocionado, la pierna se siente, el brazo se siente, el cuerpo se siente. Sí, estoy emocionado", dijo Prescott en la gala del Children 's Cancer Fund.

Sus problemas de lesiones comenzaron en el 2020, con la más grave de ellas, al sufrir en la semana 5 una fractura compuesta y dislocación de su tobillo derecho, por la que se perdió el resto del año.

Problemas menores

Para el 2021, Dak Prescott tuvo diversas pequeñas molestias físicas, que dieron inicio con una distensión en su hombro derecho (con el que lanza), por lo que su tiempo de juego se vio limitado en la pretemporada.

Después, en el mes de octubre, el mariscal de campo de 28 años, tuvo una distensión en la pantorrilla derecha, razón por la que se terminó perdiendo un partido. Se recuperó, y llevó a los Cowboys a tener récord de 12 victorias y 5 derrotas, el mejor de la NFC Este, aunque cayeron eliminados en la ronda de comodines.

El mes pasado, Prescott, Novato Ofensivo del Año en 2016 y 2 veces seleccionado al Pro Bowl, se sometió a una cirugía de limpieza en su hombro izquierdo, ya que le molestaba al lanzar, algo que ya ha quedado en el pasado, con el talentoso ‘quarterback’ preparándose a conciencia para el 2022.

"No estoy rehabilitando una cosa. Estoy trabajando en todo mi cuerpo. Por la velocidad de mi pie, no se trata solo de dejar esto. Ahora es, '¿Puedo obtener esto más rápido que nunca?' Se trata de mejorar la persona y el jugador que era antes de la lesión ahora y ser el mejor jugador que puedo ser para esta organización", dijo.