NFL: Dan Campbell no cree que sea necesario un mariscal de campo de élite para ser exitoso

La National Football League (NFL) está plagada de mariscales de campo estrellas, capaces de hacer llegar las victorias a sus respectivos equipos.

Nombres como Tom Brady, Aaron Rodgers, Peyton Manning, Patrick Mahomes, o Russell Wilson, son mariscales de élite que ya saben lo que se necesita para ser campeones del Super Bowl, además de mantenerse dentro de los mejores año con año.

Sin embargo, para el entrenador de los Detroit Lions, Dan Campbell, parece que no es necesario, tal y como él mismo lo ha dicho en declaraciones recientes.

Leer más: Steffon Diggs ve en su compañero Gabriel Davis una futura superestrella

¿Tiene razón?

Actualmente, Detroit cuenta con Jared Goff como su mariscal de campo titular, un buen jugador, pero no es parte de la élite anteriormente mencionada, que en su primera campaña con los Lions en el 2021, los llevó a un récord de 3 victorias, un empate y 13 derrotas.

"No, no creo que necesites eso. Creo que esos muchachos así son, obviamente, especiales. Y ciertamente pueden darte una mejor oportunidad. Pero no, no creo que tengas que tener uno de esos muchachos para tener un éxito sostenido", dijo Campbell para Dave Birkett de Detroit Free Press.

Goff, un ‘quarterback’ dentro del promedio, ya disputó un Super Bowl, en su etapa con Los Ángeles Rams, perdiendo ante los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes en el 2019, con los angelinos logrando el mejor récord de la división Sur de la NFC, con 13 victorias y 3 derrotas.

Leer más: Los Ravens están cerca de firmar al corredor agente libre Melvin Gordon

Esto da algo de razón a Campbell, pero tras una primera temporada desastrosa para el equipo, entrenador, y el mismo Goff, en su segundo año, y después de estas declaraciones, deberá respaldarla con resultados, y tratar de llevar a la postemporada a una franquicia de Detroit, que no accede desde el 2016.