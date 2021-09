NFL: Dan Marino, el quarterback que hizo historia pese a nunca ganar un Super Bowl

Pittsburgh, Pensilvania.- En la historia de la National Football League (NFL) han existido cientos de quarterbacks que han vestido el equipamiento de alguna de las 32 franquicias del futbol americano en los Estados Unidos, buscando hacer historia al intentar apoderarse del Vince Lombardi, nombre el cual se le conoce al título del Super Bowl.

No obstante, existe una libreto particular acerca de un ex mariscal de campo que se volvió un ídolo en los años 80s, cuando fue incluido por los Miami Dolphins en la primera selección de 1983 y hasta la fecha su nombre está ubicado como uno de los grandes que estuvo al nivel de Tom Brady, Joe Montana y Terry Bradsha pese a nunca conquistar un Super Tazón, hablamos de Dan Marino.

El elemento de los Delfines, que puso fin a una carrera de más de 17 años tuvo una exitoso camino al ser el primer lanzador en superar las más de 5 mil yardas en una misma periodización de la NFL, como el conseguir más de 40 anotaciones en una misma temporada, concretamente 48 en 1984.

Dan Marino, un ídolo de Miami

AP

El prestigioso número "13" de la franquicia de los cetáceos siempre fue leal a su equipo, pues en toda su carrera profesional en el deporte de las tacleadas, siempre vistió la indumentaria de Miami, hasta 1999 cuando decidió retirarse de manera definitiva tras 17 temporadas en la liga.

Leer más: Fallece el ex boxeador Epifanio Leyva este domingo

Dan Marino, leyenda pese a no ganar el Super Bowl

AP

Su recorrido la finalizó como líder en intentos de pase, yardas por pase y pases de touchdowns, los cuales funcionaron para colocarlo como el pasador con los mejores números en la historia del torneo. Dan Marino Siempre buscó ser el mejor y lo hizo, aunque para los aficinados siempre será recordado como "El hombre que nunca ganó un Super Bowl".

Al término de su participación con el equipo de los Dolphins tomó un cargo en la directiva, hasta posteriormente convertirse en analista deportivo de la NFL. Además, desde otro ángulo, dirige una Fundación que lleva su propio nombre, el cual tiene el objetivo de "mejorar la vida de las personas con autismo y otras necesidades especiales", de acuerdo a sus palabras.

Dan Marino se despidió de Don Shula

Twitter Dan Marino

Dan Marino nació en un lejano 15 de septiembre de 1961 en Pittsburgh, Pensilvania. Debutó en la NFL en la temporada 1983 frente Buffalo Bills en su semana 6, siendo procedente de la Universidad de Pittsburgh, para completar un total de 242 confrontaciones con Miami Dolphins. Duró 17 periodizaciones en la franquicia y en el lejano 2005 fue integrado al Salón de la Fama.