NFL: Daniel Jones está preparado para mostrar su mejor versión con los Giants en su último año de contrato

Las 3 primeras temporadas para Daniel Jones como mariscal de campo de los New York Giants en la NFL, no han sido para nada buenas, y a causa de esto, el equipo decidió no ejercieron la opción del quinto año del jugador.

Jones, de 24 años, fue elegido en la sexta posición global del Draft de 2019 por los neoyorquinos, pero después de una “prometedora” primera campaña, en la que lanzó 24 pases de anotación, con 12 intercepciones, 3 mil 27 yardas, con un 61.9 por ciento en pases completos, Daniel se ha venido abajo.

En sus 2 últimas temporadas, el joven mariscal de campo acumula casi la misma cantidad de pases para anotación (21), que intercepciones (17), por lo que la paciencia de los Giants ha comenzado a evaporarse.

Decidido a dar el salto

Para el 2022, Daniel Jones está concentrado en mostrar su mejor versión, convencer a la gerencia que vale la pena renovarle el contrato, y convertirse en la estrella que todos esperaban se pudiera convertir.

"Eso ciertamente estaba fuera de mi control. Esa es la parte comercial y lo entiendo. Mi trabajo es prepararme para jugar lo mejor que pueda", dijo Jones, a través de la transcripción del equipo.

Jones estrenará entrenador en jefe en Brian Daboll, quien fue coordinador ofensivo de los Buffalo Bills durante 4 años, siendo pieza fundamental en el desarrollo de Josh Allen, en la estrella de los Bills que hoy ya es, por lo que se pretende pueda lograr lo mismo con Danie Jones.

"Ciertamente tengo confianza en mí mismo. Confío en el equipo que tenemos, los entrenadores y el sistema. Hay muchas razones para tener confianza, creo, cuando miras todas esas piezas. Tenemos que concentrarnos en lo que estamos haciendo ahora". No podemos centrarnos en los resultados de la temporada. Eso está muy lejos", dijo Jones.