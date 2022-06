NFL: Daniel Jones sabe que gran parte del éxito de los Giants dependerá de su desempeño

Los New York Giants decidieron no ejercer su opción de equipo para el quinto año de contrato del mariscal de campo Daniel Jones, quien entrará así en su cuarto y último año de en la NFL, donde parece ser su última oportunidad de demostrar que vale la pena que le renueven.

Jones, sabe que su desempeño será vital para que los neoyorquinos alcancen o no, el éxito en la siguiente temporada en los emparrillados, tal y como lo dijo para Paul Schwartz del New York Post.

"¿La falta de éxito? Sí, recae mucho sobre mí. Cuando pones mucho tiempo y esfuerzo en algo y no ves los resultados, creo que eso es duro cuando haces cualquier cosa. Jugar al fútbol en la NFL, jugar al fútbol en Nueva York, creo que tiene un gran peso. Todo el equipo y yo lo sentimos y estamos trabajando todo lo que podemos para evitar estar en esta situación en el futuro. Sí, recae mucho peso sobre mí”, comentó Jones.

No todo ha sido su culpa

Si bien su desempeño no ha sido el mejor en sus 3 años con los Giants, Daniel Jones ha sido “víctima” de una mala gestión en el equipo de New York, al tener 3 entrenadores diferentes desde el 2019 que llegó a la liga, con Brian Daboll siendo el tercero para el comienzo de la siguiente temporada.

Sin embargo, en cuanto a sus números personales del curso 2021, Jones tuvo 2 mil 428 yardas por pase, apenas 10 pases para anotación, 7 intercepciones, con los Giants ganando 4 juegos y perdiendo 13, aunque Daniel tuvo su mejor porcentaje de pases completos con 64.3, lo más rescatable de su tercer año.

"Creo que tengo mucha motivación. Siento que trabajo duro, he trabajado duro antes, y siempre he trabajado duro para mí y para mis compañeros. No creo que eso cambie, realmente. Es lo que es, y seguiré haciendo lo que he estado haciendo, mejorar y refinar mi proceso", agregó el mariscal de campo.