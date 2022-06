NFL: Darius Leonard se perderá los primeros entrenamientos con los Colts tras cirugía de espalda

En el portal de NFL.com, el periodista Kevin Patra reveló que el apoyador estrella de los Indianápolis Colts, Darius Leonard, se sometió a una cirugía de espalda, por lo que se perderá el comienzo de los entrenamientos.

El mismo entrenador del equipo Frank Reich reveló que Leonard no estuvo en el comienzo del minicampamento de entrenamiento debido a la intervención quirúrgica, pero que esperan esté de regreso previo al comienzo de la campaña 2022.

"No estoy seguro del calendario ahora, pero en mi opinión, mientras esté listo para la temporada regular, no me preocupa", dijo Reich, para Olivia Ray de WISH-TV.

Leonard se siente optimista

A través de sus redes sociales (Twitter), Darius Leonard comentó que la cirugía salió de excelente manera, y que estaba ansioso por poder volver al campo con el resto de sus compañeros.

“¡La cirugía salió bien, me siento increíble y estoy listo para volver! ¡Si me conoces, sabes que siempre vuelvo mucho mejor de lo que era! ¡Vamos, el tobillo del hombre se siente increíble y no puedo esperar para volver a moverme! ¡Gracias por los mensajes de texto y las llamadas!”, publicó Leonard.

Te recomendamos leer

En apenas 4 años de carrera, Leonard ya se ha posicionado como uno de los mejores defensivos de toda la competencia, al ya ser un 3 veces seleccionado al primer equipo All Pro, 3 veces al Pro Bowl, una vez al segundo, fue Novato Defensivo del Año, una vez líder en tacleadas de la liga, y una vez en pérdidas forzadas.