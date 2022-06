NFL: Davante Adams reveló que el eventual retiro de Aaron Rodgers influyó en su decisión de ir a los Raiders

La temporada baja de la National Football League (NFL) ha sido una de las más movidas, y algo locas de la historia, en la que se dieron una diversa cantidad de movimientos y traspasos que no se veían venir.

Uno de ellos fue el de Davante Adams, receptor estrella de los Green Bay Packers, quien fue traspasado a Las Vegas Raiders, donde además firmó una histórica extensión de contrato por 141.25 millones de dólares.

Esto fue algo que sin duda alguna nadie se esperaba, ya que junto a Aaron Rodgers, Adams era uno de los pilares a la ofensiva de Green Bay, donde junto a Rodgers, brillaron como dupla ofensiva.

Lo tomó en cuenta

En plática con los medios de comunicación esta semana durante los entrenamientos, Davante Adams aseguró que tuvo conversaciones con Rodgers sobre su futuro en el equipo, revelando que tomó en cuenta a su ahora ex mariscal de campo, previo a tomar la decisión de dejar a los Packers.

"Oh, sí. Hemos hablado muchas veces. También hablamos durante todo el proceso, y él era consciente de cuál era mi posición, y yo era consciente de cuál era la suya", dijo Adams. "Tuvimos conversaciones como las que dijo el otro día. Mencionó que tuvimos conversaciones sobre su futuro y lo que piensa que sería su duración en Green Bay o el fútbol en general, y eso también influyó en mi decisión”, comentó.

Como receptor principal de Rodgers y de los Packers, Adams fue 5 veces seleccionado al Pro Bowl, 2 veces al primer equipo All Pro, y una vez líder en recepciones de la liga.

“Porque en el punto en que me encuentro en mi carrera -y esto no es un ataque a nadie, a ningún otro mariscal de campo, en Green Bay, me encanta Jordan Love especialmente, es un gran tipo- tengo aspiraciones de hacer cosas muy, muy grandes y ser recordado, y no era realmente un punto en mi carrera que estuviera dispuesto a sacrificar que Aaron no estuviera allí después de un año o dos”, agregó Adams.

Por otro lado, Rodgers, que es un 10 veces Pro Bowler, 4 veces Jugador Más Valioso de la NFL, 4 veces primer equipo All Pro, 4 veces líder en rating de pasador, 2 veces líder en pases para anotación, y una vez en porcentaje de pases completos, firmó hace un par de meses una histórica extensión de contrato por 3 años y 150 millones de dólares para seguir en los Packers.

"Así que mi decisión fue estar aquí (Raiders), y él lo respetó, entendió que tiene mucho que ver con dónde quiero criar a mis hijos, la familia, estar más cerca de casa. ... Hemos tenido un montón de buenas conversaciones. Entiende mi punto de vista y yo entiendo el suyo, así que lo dejamos así", finalizó Adams.