NFL: Davante Adams se despidió de los Packers, así como de su afición, tras ser traspasado a los Raiders

Luego de que se concretara el traspaso del destacado receptor abierto Davante Adams de los Green Bay Packers a Las Vegas Raiders, el jugador publicó una larga despedida a su ex organización y su base de aficionados en la NFL.

"A la organización de los Packers, no puedo agradecerles lo suficiente por ver en mí lo que nadie más hizo. Esa llamada telefónica en 2014 fue uno de mis momentos más memorables y en ese momento me prometí que haría todo lo que estuviera a mi alcance para pagerles por arriesgarse conmigo. Logramos mucho juntos e incluso en los momentos difíciles, siempre me respaldaron y su confianza en mí nunca ha flaqueado. Por eso estaré eternamente agradecido", publicó Adams el sábado en Instagram.

Después de ser traspasado a los Raiders, Adams, de 29 años, firmó un contrato de 141.25 millones de dólares por 5 años, convirtiéndose en el receptor abierto mejor pagado de la historia, cobrando 28.25 millones por temporada.

Leyenda de los Packers

Fueron 8 temporadas con Green Bay al más alto nivel, en los que fue seleccionado en 5 veces al Pro Bowl, 2 veces elegido en el primer equipo All Pro, siendo además una vez líder en anotaciones por recepción.

El jugar para Las Vegas era un sueño para Adams, ya que creció en el Norte de California, jugando para la Universidad de Fresno State, donde coincidió con el mariscal de campo Derek Carr, y con quien se reunirá en los Raiders, buscando alcanzar el éxito juntos una vez más.

Adams es líder de las últimas 4 temporadas en la NFL en totales en: recepciones (432), yardas por recepción (5 mil 310), y anotaciones por recepción (47), de acuerdo a ESPN Stats & Info.