NFL: DeAndre Hopkins espera poder reducir suspensión de 6 juegos con los Cardinals

La NFL tomó la decisión de suspender por 6 juegos al receptor abierto de los Arizona Cardinals DeAndre Hopkins, por el uso prohibido de sustancias que mejora en rendimiento, algo que tomó por sorpresa al jugador.

En declaraciones recogidas por NFL.com de Hopkins para Cameron Cox de KPNX, Hopkins aseguró que él no tomó deliberadamente las sustancias de las que se le acusan haber ingerido, y que espera poder reducir su castigo de 6 partidos.

"Todavía estamos investigando en este momento. Con suerte, antes de que empiece la temporada, tal vez podamos bajar un poco los juegos. Pero no, no fue por mí. Soy natural. Soy un tipo de persona naturista, hombre. Y lo que era, se llamaba Ostarine, y se encontró un 0,1% en mi sistema. Si sabes lo que es eso, es contaminación, no algo tomado directamente”, comentó Hopkins.

Baldazo de agua fría

En caso de no poder bajar la sanción de 6 partidos para la temporada 2022 de la NFL, la ausencia de DeAndre Hopkins para los Cardinals será bastante sensible, al ser la mejor arma por aire para el mariscal de campo estrella Kyler Murray, con quien ha tenido una gran conexión.

"No tomo ningún suplemento, nunca he tomado suplementos, apenas tomo vitaminas. Así que que me ocurriera algo así, obviamente, me sorprendió. Pero mi equipo y yo, todavía estamos tratando de averiguar lo que está pasando”, agregó Hopkins.

Te recomendamos leer

Hopkins, de 30 años, ha sido desde hace años uno de los mejores en su posición de los emparrillados, con 5 selecciones al Pro Bowl, 3 selecciones al primer equipo All Pro, 2 al segundo, y ha sido una vez líder en anotaciones vía recepción.