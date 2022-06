NFL: Deebo Samuel se presentó con los 49ers para el minicampamento obligatorio del equipo

En medio de la polémica tras haber pedido a la gerencia de los San Francisco 49ers ser traspasado, Deebo Samuel, receptor abierto estrella, se presentó este martes al inicio del minicampamento obligatorio.

El encargado de reportar esto primero fue el periodista Ian Rapoport para la cadena NFL Network, quien en primera instancia comentó que Samuel iba a presentarse a la práctica de los 49ers, para después confirmar que ya estaba en las instalaciones del equipo.

Sin embargo, después de haberse saltado las actividades organizadas por el equipo (OTAS por sus siglas en inglés), tal y como se esperaba, Deebo se mantuvo al margen de sus compañeros, realizando sesiones de trote por un costado del campo.

Se vienen las negociaciones

Hace algunos días el gerente general del equipo, John Lynch, comentó que sería un tonto se traspasara a Deebo Samuel, por lo que aseguró que harían lo necesario para tratar de arreglar la situación.

"Creo que siempre ha estado bien. No creo que la relación haya estado demasiado lejos como para no volver a la normalidad”, dijo Kyle Shanahan, entrenador en jefe de los 49ers para The Athletic, al ser cuestionado sobre una posible reconciliación con el receptor.

El poder ver a Deebo Samuel de vuelta con el equipo no necesariamente significa que todo está resuelto, o que se sigue sintiendo cómodo, ya que estas sesiones de entrenamientos son obligatorias, y si algún elemento no tiene una justificación aceptada por la franquicia para estar ausente, puede ser multado o suspendido, pero su presencia sí puede ser el comienzo de un intento de resolver la situación.

La temporada 2021 fue la mejor de la carrera del talentoso receptor de 26 años, al registrar 77 recepciones, mil 405 yardas por recepción (quinto de la liga), además de 6 anotaciones, y 18.2 yardas por recepción (líder de la liga).

Por si fuera poco, Samuel también fue una amenaza por tierra, al sumar 365 yardas, 59 acarreos, y 8 anotaciones por esta vía (récord histórico para un receptor), por lo que terminó siendo elegido al primer equipo All Pro y al Pro Bowl por primera vez en su carrera.