NFL: Derek Carr vería con buenos ojos la contratación de Colin Kaepernick por los Raiders

Hace aproximadamente 2 semanas, Las Vegas Raiders concedieron un entrenamiento privado a Colin Kaepernick, ex mariscal de campo de los San Francisco 49ers en la NFL, en un intento del veterano de regresar a los emparrillados.

Diversos reportes de medios de comunicación como ESPN o NFL Network, revelaron que de acuerdo a sus fuentes, la gerencia de los Raiders habría quedado gratamente sorprendida con el desempeño de ‘Kap’, pero aún no se ha concretado la firma del que llevó a los 49ers al Super Bowl en el 2013, donde cayeron ante los Baltimore Ravens.

Dicho esto, el actual mariscal de campo estrella de los Raiders, Derek Carr, habría revelado que vería con buenos ojos la contratación de Kaepernick por parte del equipo de Las Vegas.

Buen respaldo

Durante las primeras 3 temporadas de carrera de Derek Carr con los Raiders, Colin Kaepernick seguía con los 49ers, además de que en sus tiempos universitarios, coincidieron en una campaña en la Conferencia Atlántica Occidental, Carc con Fresno State, y ‘Kap’ en Nevada.

"No quiero hablar por todos en ese sentido, no quiero que alguien se enoje conmigo por decir: 'Creo que sería genial', pero lo conozco y me llevaría muy bien. Sé que lo hemos hecho en el pasado, y creo que lo haríamos de nuevo. Creo que, en su mayor parte, creo que se llevaría muy bien con nuestros muchachos”, dijo Carr a través de Paul Gutiérrez de ESPN.

Kaepernick, de 34 años, no juega en la NFL desde que terminó contrato con los San Francisco 49ers en el 2016, nunca más habiendo sido contratado por un equipo, en lo que se sospecha fue un veto por parte de los propietarios por su lucha contra la desigualdad racial y brutalidad policiaca ante la comunidad afroamericana, protestando de manera pacífica antes del inicio de los partidos, hincándose durante el himno nacional de los Estados Unidos.