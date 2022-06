NFL: Derrick Henry se dice motivado tras eliminación temprana de los Titans en playoffs, y por su lesión que lo limitó en 2021

La temporada 2021 en la NFL para Derrick Henry, comenzó de manera increíble, ya que apuntaba a ser líder en yardas por acarreo, anotaciones y en acarreos por tercer año al hilo con los Tennessee Titans.

Sin embargo, una fractura en uno de sus pies le puso un alto a su campaña en la semana 8, congelando sus números en 937 yardas por tierra, que incluso perdiendo el resto del curso, fue la novena mejor del año, y sus 10 anotaciones por la vía terrestre, fueron la sexta mejor cifra de la temporada.

Henry se recuperó justo a tiempo para ver acción en los playoffs, durante la ronda divisional de la Conferencia Americana, donde cayeron eliminados ante los Cincinnati Bengals, quienes llegaron al Super Bowl, cayendo ante Los Ángeles Rams.

Año para renacer

Ahora, Derrick Henry completamente recuperado, está ansioso de volver a salir a los emparrillados, y demostrar de qué está hecho nuevamente, además de que espera tener una mejor temporada con los Titans, teniendo oportunidad de pelear por la cima de la AFC nuevamente.

"Definitivamente me alimentó en la temporada baja. Me motiva cualquier cosa. Alguien podría motivarme y ni siquiera lo sabría... Los escépticos, lo que sea que quieran ser, definitivamente estoy motivado y listo para comenzar. Vamos a ver", dijo Henry a través del sitio web oficial del equipo .

El jugador de 28 años y 6 en la NFL, todos con los Titans, fue el Jugador Ofensivo del Año en 2020, seleccionado al primer equipo All Pro en 2020, al segundo en 2019, ha sido seleccionado 2 veces al Pro Bowl, ha sido 2 veces líder en yardas por tierra (2019,2020), así como 2 veces líder en anotaciones terrestres (2019,2020).

"He tenido tiempo libre y he estado entrenando como loco, haciendo todo lo posible para que mi cuerpo esté bien. He estado trabajando y ahora me siento bien", agregó Henry.