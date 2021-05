NFL: Deshaun Watson espera saber si iniciará la temporada ante denuncias por acoso de diferentes mujeres

Estados Unidos.- Las últimas semanas no han sido para nada buenas para Deshaun Watson quien espera una resolución de la NFL para saber si podrá jugar la temporada 2021 o tendrá un castigo indefinido luego de que varias mujeres le denunciaran por acoso.

De momento la NFL no ha decidió nada sobre la carrera del jugador de los Houston Texans con quien también tiene un problema ya que no lo dejaron irse del equipo cuando lo solicitó, ahora deberá esperar hasta que haya una versión oficial para saber si podrá o no estar en los emparrillados este año o si ya no podrá volver.

El mariscal de campo a pesar de sus momentos tensos fuera del campo desde su llegada a la NFL en el 2017 ha logrado grandes números personales que le pudieron abrir más espacios en otros equipos pero no le dejaron ir lo que ha generado un descontento con la directiva de los Texans y ahora que está en peligro su carrera mucho más.

¿Porqué acusan a Deshaun Watson?

Hace unas semanas un grupo de 22 mujeres se presentaron ante las autoridades de Houston para interponer una denuncia contra al jugador de la NFL por abuso sexual, De esa manera el equipo alertó a su cuerpo de abogados para que se hicieran cargo de la situación. De acuerdo a las investigaciones el jugador las citaba con el pretexto de conseguir masajes para lograr algo más durante la sesión.

Ahora se espera que la NLF o el mismo equipo den su versión sobre como deberán proceder para evitar que las acciones queden impunes ya que las mujeres han puesto sus demandas y son una gran cantidad que el Departamento de Policía de Houston no dejará pasar.

Por ahora la NFL quienes la autoridad para definir el futuro de Deshaun Watson sobre su carrera al decidir su puede o no estar presente en el inicio de la temporada en el siguiente mes de septiembre. Además la misma NFL tiene problemas con su personal quienes hicieron sentir a las mujeres que denunciaron como "no respetadas" lo que complicaría más situación si no castigan al jugador.