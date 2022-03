NFL: Deshaun Watson fue presentado de manera oficial con los Cleveland Browns

Se ha cumplido una semana de que se oficializó el traspaso de Deshaun Watson a los Cleveland Browns proveniente de los Houston Texans, con el nuevo mariscal de campo de la franquicia de Ohio en la NFL siendo presentado oficialmente.

Watson aún enfrenta 22 demandas civiles por agresión sexual y conducta inapropiada, por lo que la polémica extra surgió con los Browns haciendo todo por aún así hacerse con sus servicios, aunque el jugador de 26 años niega los hechos que lo acusan, y quiere demostrar que es una persona diferente a la que lo están tratando de hacer ver.

"Entiendo que todas las circunstancias son muy difíciles. Especialmente para el lado femenino de los fanáticos en esta comunidad. No soy ingenuo en eso. Sé que estas acusaciones son muy, muy serias, pero como mencioné antes, nunca he agredido a ninguna mujer. Nunca le falté el respeto a ninguna mujer", dijo.

Situación delicada

El gerente general de los Browns, Andrew Barry, aseguró que hicieron su investigación respecto al proceso en el que Watson está inmerso, antes de hacer lo necesario para conseguir el traspaso.

"Nosotros, como organización, sabemos que esta transacción ha sido muy difícil para muchas personas, particularmente para las mujeres de nuestra comunidad", dijo Berry. "Nos damos cuenta de que ha desencadenado una variedad de emociones. Y eso, además de la naturaleza de las acusaciones, nos pesó mucho a todos".

En cuanto a Watson, se comprometió con el los Browns, y dijo que hará todo lo que está en su poder para limpiar su nombre fuera del campo, y dentro del mismo ayudar a cosechar logros para la franquicia de Ohio.

"Fui criado por una madre soltera que tiene dos tías, que es su hermana. Ellas son quienes me criaron. Me criaron para ser genuino y respetar a todos y todo lo que me rodea. Así que siempre he defendido eso y continuaré para pararme en eso. Solo quiero la oportunidad de poder mostrar quién soy realmente en la comunidad y ser práctico y ayudar a las personas y servir a otras personas ".