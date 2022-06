NFL: Deshaun Watson ha resuelto 20 de las 24 demandas por conducta sexual inapropiada en su contra

De acuerdo a las declaraciones recogidas por la cadena ESPN, por parte de Tony Buzbee, abogado de las mujeres que demandan al mariscal de campo de los Cleveland Browns Deshaun Watson por acoso y conducta sexual inapropiada, el jugador ha resuelto 20 de las 24 demandas en su contra.

El jugador de la NFL todavía tendrá que lidiar con el caso de Ashley Solis, quien fue la primera mujer en alzar la voz en contra de Watson por las acciones de las que se le acusan, así como con el caso de las 3 mujeres más que se mantienen firmes en sus declaraciones.

"Hoy anuncio que todos los casos contra Deshaun Watson, con excepción de cuatro, se han resuelto. Estamos trabajando en el papeleo relacionado con esos acuerdos. Una vez que lo hayamos hecho, esos casos particulares serán desestimados. Los términos y montos de los acuerdos son confidenciales. No realizaremos más comentarios sobre los acuerdos o esos casos", se lee en las declaraciones proporcionadas por ESPN.

Sigue en problemas

Hace algunas semanas se dio a conocer que la NFL en conjunto con su equipo de abogados, en dirección del comisionado de la liga Roger Goodell, estaban investigando por su cuenta el caso de Watson, y en caso de que se le encontrara culpable en un digamos ‘juicio interno’ de conducta inapropiada, podría recibir una suspensión.

De acuerdo al reconocido periodista Charles Robinson de Yahoo Sports, dicha suspensión, podría llegar a ser de 6 a 8 partidos para la temporada 2022, pero también dijo que no le sorprendería que pudiera ser de un año.

"Personalmente, ahora, viendo cómo ha ido todo esto. No me sorprendería en absoluto que fuera un año. No me sorprendería si lo suspenden un año, no me sorprendería en absoluto... Creo que en el fondo los Browns probablemente se están preparando para lo peor", dijo Robinson en el podcast You Pod to Win the Game podcast.

Los Browns a pesar de que conocían la situación legal en la que Deshaun Watson estaba metido, decidieron hacer un traspaso con los Houston Texans para hacerse con el mariscal de campo, además de luego firmarle una extensión de contrato por 5 años y 230 millones de dólares garantizados.