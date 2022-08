NFL: Deshaun Watson se disculpó públicamente por primera vez a todas las mujeres a las que impactado

Antes de que los Cleveland Browns enfrentaran a los Jacksonville Jaguars en su primer partido de pretemporada de la National Football League (NFL), el mariscal de campo de los Browns, emitió sus primeras disculpas públicas, tras haber sido acusado de acoso y conducta sexual inapropiada por hasta 24 mujeres.

"Quiero decir que realmente lo siento por todas las mujeres a las que he impactado en esta situación. Las decisiones que tomé en mi vida que me pusieron en esta posición definitivamente me gustaría revertirlas, pero quiero seguir avanzando, creciendo, aprendiendo y demostrando que soy una verdadera persona de carácter y que voy a seguir avanzando", comentó Watson para Aditi Kinkhabwala de los Cleveland Browns.

La juez Sue L. Robinson declaró hace una semana que sugería una sanción de 6 partidos de suspensión para Watson por violar el código de conducta de la liga, además de señalar que la falta de remordimiento del mariscal de campo fue factor para dictar dicha sentencia.

Apelación en curso

Después del veredicto de Robinson, la NFL, comandada por el comisionado Roger Goodell, revelaron que apelarían la decisión, y buscarían un castigo más duro, de hasta una temporada completa de suspensión para Watson, debido a que la evidencia en su contra mostraba actitud ‘depredadora’.

Mientras Watson espera su sentencia final, misma que podría quedar en 6 partidos en la temporada 2022 completa, el joven de 26 años sabe que deberá seguir trabajando, ya que desconoce cuándo volverá a estar en los emparrillados de manera oficial.

"Sé que tengo mucho trabajo por hacer, especialmente en el campo para poder asegurarme de que estoy listo para jugar cuando llegue el momento en que pueda volver al campo. Pero también, lo más importante es que quiero continuar asesorando y quiero asegurarme de que estoy creciendo como persona, como individuo para mi toma de decisiones dentro y fuera del campo. Quiero asegurarme de que estoy evolucionando en la comunidad tanto como sea posible, y eso es para la comunidad de Cleveland, esa es la comunidad de la NFL y más allá", agregó Watson.