NFL: El corredor James White de los Patriots sale lesionado de la cadera ante Saints

El corredor de los New England Patriots, James White sufrió una lesionado en el encuentro de este domingo en la NFL ante los New Orleans Saints por lo que tuvo que ser sacado en camilla, en una lesión que preocupa qué tan grave será.

White, corredor de los New England Patriots fue sacado del campo durante la primera mitad de la derrota del domingo 28-13 ante los Saints después de sufrir una lesión en la cadera en la NFL.

Los jugadores de ambos equipos se dirigieron rápidamente al tres veces campeón del Super Bowl y capitán de los Patriots para ofrecer su apoyo. White cayó en el segundo cuarto luego de una carrera de 6 yardas para un primer intento.

“Actualización de la lesión de los Patriots: RB James White (cadera) está fuera”, escribieron los Patriots en redes sociales en cuanto paso la acción en el campo.

Se puede decir que White ha sido el mejor jugador ofensivo de los New England Pats en más de dos juegos, registrando 12 recepciones y 132 yardas desde la línea de golpeo con un touchdown.

Publicación de New England Patriots sobre la lesión de James White/@Patriots

Con la derrota de este domingo ante los New Orleans Saints, los New England Patriots se quedan con marca perdedora de 2-1, luego de caer en su debut de la temporada en la NFL ante los Miami Dolphins y después vencer a los NEW York Jets en la semana dos.