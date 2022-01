NFL: El histórico mariscal de campo de los Steelers, Ben Roethlisberger, anunció oficialmente su retiro

Después de meses de especular sobre el futuro en la NFL del mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, él mismo se ha encargado de poner fin a los rumores, anunciando oficialmente su retiro como profesional.

Fue a través de un video publicado en su cuenta oficial de Twitter, cómo el muy querido ‘Big Ben’ dio a conocer que había tomado la decisión de apartarse del deporte que ama, y en el que compitió al máximo nivel durante 18 temporadas vistiendo el uniforme de los Steelers.

Con 2 minutos 16 segundos de duración, el video muestra algunos de los mejores momentos de la carrera de Roethlisberger, y se le puede ver sentado en un sillón junto a su esposa y 3 hijos, agradeciendo a todos quienes formaron parte de su trayectoria.

Leer más: Rob Gronkowski dejó dudas sobre su continuidad con la franquicia de Tampa Bay

"No sé cómo poner en palabras lo que ha significado el juego de fútbol americano, y la bendición que ha sido. Aunque sé, con confianza, que le he dado todo al juego, estoy abrumado con gratitud por todo lo que me ha dado. Un chico de Findlay, Ohio, con sueños de NFL, desarrollado en Oxford, en la Universidad de Miami, bendecido con el honor de 18 temporadas como Pittsburgh Steeler, y un lugar para llamar hogar”, comenzó diciendo.