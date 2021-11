NFL: El mariscal de campo de los Packers, Aaron Rodgers, revela que tiene roto un dedo del pie

Una vez más, el mariscal de campo de la NFL y estelar de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, es noticia, esta vez, al haber revelado que tiene una fractura en uno de sus dedos del pie, y que así ha estado jugando.

Rodgers también desmintió los rumores que habían estado circulando, los cuales decían que sufría de secuelas derivadas de COVID-19, enfermedad de la que se recuperó hace más de una semana.

En una conferencia de prensa este miércoles por la tarde vía Zoom, Rodgers incluso mostró su pie a la cámara, señalando el dedo lesionado, imagen que comenzó a dar la vuelta al mundo mediante las redes sociales.

Rodgers mostró su dedo fracturado a la cámara. Foto: Captura de pantalla/Twitter

De la misma manera, a pesar de la lesión por la cual se ha visto limitado en los entrenamientos con los Packers, Rodgers no dejará de jugar.

"No pensé que era lo que era hasta que llegué a las instalaciones el sábado antes del partido y me hicieron una radiografía cuando me dejaron libre", agregó Rodgers. "Se trata solo de controlar el dolor. También hay opciones quirúrgicas que no implican perder tiempo. Definitivamente analizaré todas las opciones durante la semana de descanso", comentó.