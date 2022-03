NFL: El nuevo inicio con los Seahawks tiene ansioso a Drew Lock por comenzar

Fueron 3 temporadas de altibajos para Drew Lock en los Denver Broncos, desde que fue elegido en la posición 42 de la segunda ronda del Draft de 2019 de la NFL, hasta que hace poco más de una semana, se abrió una nueva oportunidad para él.

Lock fue traspasado a los Seattle Seahawks a cambio de Russell Wilson y compensaciones del Draft, donde tendrá un nuevo inicio, apuntando a ser el mariscal de campo titular para los capitalinos.

"Estaba listo para que sucediera algo y luego, cuando descubrí que esto fue lo que sucedió, estaba muy, muy emocionado. Emocionado por un nuevo comienzo. Emocionado por entrar y competir por un puesto de titular “, dijo Lock el lunes, a través de The Associated Press .

Comprometido con el equipo

Drew Lock, de 25 años, también ha dejado claro que no quiere que le regalen nada, que sabe que debe trabajar duro para hacerse con la titularidad, y que esa es una de sus motivaciones para ser mejor.

"No se ha prometido nada, como me gustaría", dijo Lock. "Me gustaría que vinieran aquí y me dijeran que necesito ganármelo. Dime que entre y trabaje. Dime que necesito entrar y competir. Necesito jugar bien. Hay muchas cosas que necesito hacer para mostrarle a esta organización que debería ser yo quien tome las riendas, pero en este momento no se promete nada", aseguró Lock.

El joven mariscal no ha tenido el inicio que esperaba en la NFL, ya que si bien ha mostrado solamente destellos del talento que posee, sus números han dejado qué desear, ya que en 3 temporadas con Denver, sumó 25 pases de anotación y 20 intercepciones, completando apenas el 59.3 por ciento de sus pases.