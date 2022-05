NFL: El veterano Randall Cobb dijo estar impresionado con lo completo que es Christian Watson

Los Green Bay Packers traspasaron a su mejor receptor abierto de los últimos años, Davante Adams, a Las Vegas Raiders en esta temporada baja de la NFL, dejando un hueco bastante difícil de llenar.

Se ha hablado mucho de la escasez de talento en la posición tras la salida de Adams, algo con lo que el veterano Randall Cobb no está de acuerdo, tras elogiar al recientemente elegido en el Draft, Christian Watson.

"Tiene el paquete completo. Simplemente estando cerca de él durante la última semana y viendo algunas de las cosas que puede hacer, tiene todas las herramientas. Es muy talentoso. Se trata de aplicarlo, tomar lo que aprende en el salón de clases y llevarlo al campo. Él tiene las herramientas. Se trata de refinar esas herramientas. Y lleva tiempo”, dijo Cobb a los periodistas durante las actividades organizadas por el equipo.

Diamante en bruto

Christian Watson fue la selección 34 de la segunda ronda para los Packers, proveniente de la Universidad del Norte de Dakota, en donde en su último año registró 801 yardas, 43 recepciones, y 7 anotaciones.

Por otro lado, Cobb, todo un veterano con 31 años, pasó sus primeros 8 años con Green Bay, hasta pasar por los Dallas Cowboys un año, y luego otro más con los Houston Texans, hasta regresar la campaña pasada con los Packers.

En 2021, Cobb tuvo exactamente el mismo yardaje por recepción que en su año novato en 2011, con 375, aunque fue de los objetivos favoritos para el gran mariscal de campo Aaron Rodgers, conectando para 5 recepciones para touchdown, su mayor cifra desde el 2015, por lo que junto al joven Watson, hay potencial de ser una dupla decente que pueda llevar lejos al equipo.

"Toda mi vida han dudado de mí. ¿Crees que me importa? No estaría aquí. La gente no me quería aquí, estoy aquí. La gente no quería que me fuera, estoy aquí. Gente no me querían en los Packers, estoy aquí. La gente no quería que me cambiaran aquí, estoy aquí. No me importa lo que digan los demás. Voy a salir y hacer lo que se supone que debo hacer y divertirme haciéndolo, poner una sonrisa en mi rostro e intentar ganar algunos juegos", dijo Cobb.