NFL: Ellos son las opciones cercanas para el quarterback Deshaun Watson

Houston, Texas.- El mariscal de campo de los Texanos de Houston, Deshaun Watson puso en especulación su descontento por seguir con los Texans la semana anterior. La franquicia no logró el pase a los Playoffs de esta temporada 2020-21 por lo que estaría pensado en llegar a una nueva plantilla.

De modo que diversos equipos aprovecharán las disponibilidades que Watson tendría para reforzar alguna de ellas que ya comenzaron a llamar a Houston para tratar de llevar acabo una negociación adecuada, con vista a la siguiente periodización 2021-22 de la NFL.

Delfines de Miami: El grupo aguamarina tiene una severa cantidad de selecciones en el draft que planea ofrecer a Houston, añadiendo la selección general número 3 de los Texanos. De llegar a concretarse el pase sería una muy buena modernización para el joven pasador Tua Tagovailoa.



Jets de Nueva York: Con una triste y decepcionante participación, los verdiblancos podrían ser otro socio comercial en virtud que posee la selección general número 2, mismo que otorgaría al grupo de Watson para seleccionar un lanzador novedoso o agregar al quarterback Sam Darnold, como propuesta.

Deshaun Watson impide ser derribado por el defensa de Raiders

Por su parte otro de los candidatos que podría ingresar en la negociación por Deshaun Watson serían las Panteras de Carolina aunque no se ha hecho ninguna confirmarción. De tal manera que el periodista Ian Rapoport de NFL Network argumentó lo siguiente.

"El mariscal de campo Deshaun Watson no ha pedido un intercambio y el equipo no ha dicho que lo cambiaran, pero los equipos están llamando, de todos modos. Los Jets y Delfines se han debatido públicamente, pero no descarto que las Panteras estarán en la mezcla, dijo.

Watson cumplió tres años como mariscal de campo de los Texanos de Houston. Finalizó la campaña regular con la severa cantidad de 4823 yardas por pase siendo el lanzador con la mayor cantidad por encima de Patrick Mahomes, quien terminó con 4740 yardas.