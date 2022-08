NFL: En caso de no traspasarlo, los 49ers estarían contentos de contar con Jimmy Garoppolo

De acuerdo a la información que se viene manejando desde que terminó la temporada 2021/2022 de la National Football League (NFL), los San Francisco 49ers estaban decididos a traspasar a Jimmy Garoppolo a otra franquicia, algo que hasta la fecha no se ha materializado.

Hace algunas semanas, el entrenador en jefe Kyle Shanahan confirmó de una vez por todas que el mariscal de campo estelar a partir de este año, sería el jugador de segundo año, Trey Lance, con Garoppolo todavía en búsqueda de un nuevo hogar.

Cabe señalar, que Jimmy Garoppolo terminó la temporada pasada con una lesión de hombro, por la que tuvo que pasar por el quirófano, una de las razones que ha complicado su salida del club californiano.

Si se queda bienvenido

Por otro lado, el director ejecutivo de los 49ers, Jed York, reveló que en caso de que ‘Jimmy G’ no sea traspasado, estaría contento de seguir contando con él en el equipo como reserva estelar.

"Lo vi con Joe (Montana) y Steve (Young) y me doy cuenta de que el tope salarial es diferente hoy en día a no tener tope salarial. Pero ya lo hemos dicho antes: Estamos contentos de mantener a Jimmy. Estamos contentos de tenerlo en la lista. Y si ese es el caso, entonces ese es el caso", dijo York para Tim Kawakami de The Athletic.

Los San Francisco 49ers abren la temporada el próximo domingo 11 de septiembre contra de los Chicago Bears, en punto de las 11 de la mañana, hora del Pacífico, a disputarse en el Soldier Field, casa de los Bears.