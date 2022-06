NFL: Entrenador de los Falcons, Arthur Smith, elogió la madurez del mariscal de campo novato Desmond Ridder

En la posición 74 de la tercera ronda del Draft 2022 de la NFL, los Atlanta Falcons seleccionaron al mariscal de campo Desmond Ridder, proveniente de la Universidad de Cincinnati, quien ya ha comenzado a sorprender con su talento en los primeros entrenamientos con el club.

"Entre bastidores, las cosas que ha hecho, como novato, realmente de cuello para arriba. Cómo está operando, cuando estamos haciendo los walk-throughs de novatos, cuando hacemos estas instalaciones y en el campo, y su comando. Luego se apuesta por algunas de las cosas físicas que se ven a veces para ponerse al día. Está a años luz de la mayoría de los mariscales de campo jóvenes, en términos de jugar de cuello para arriba. Le daré ese cumplido”, dijo Arthur Smith, entrenador en jefe de los Falcons para el sitio web del equipo.

Durante sus 4 años con los Bearcats, Ridder fue 2 veces elegido Jugador Ofensivo de la AAC, además de liderar a Cincinnati a tener un récord de 43 victorias y 6 derrotas.

Se ha sentido cómodo

En cuanto a Ridder, también ha dicho que se ha sorprendido lo rápido que está adaptándose al sistema de los Falcons, confesando que si bien no dudaba de su capacidad, pensó que le tomaría más tiempo.

"El conocimiento general de la ofensiva - no voy a mentir, pensé que llegaría y tendría un poco de dificultad. Ya casi hemos completado todas nuestras instalaciones y hemos puesto todos esos controles, y lo he entendido bien. Eso me ha sorprendido, sinceramente. No digo que no lo hubiera cogido, pero pensé que me habría llevado un poco más de tiempo, un par de días más. Lo he cogido con bastante facilidad", dijo Ridder.

En su último año con Cincinnati, Desmond Ridder lanzó para 3 mil 334 yardas por pase, 30 pases de anotación, con únicamente 8 intercepciones, y un 64.9 por ciento de eficiencia en pases completos.

Después de esta clase de elogios, no sorprendería que Arthur Smith se decante por Ridder para el puesto de titular en 2022, y dejar a Marcus Mariota como suplente, quien firmó como agente libre esta temporada baja, con la esperanza de volver a la titularidad.