NFL: Entrenador universitario le dijo a Ja'Marr Chase que no podía jugar de receptor abierto

Ja'Marr Chase, uno de los novatos sensación de la temporada regular, y que sigue brillando en la actual postemporada de la NFL, alguna vez fue menospreciado por un entrenador universitario, que solamente logró motivar al ahora receptor abierto de los Cincinnati Bengals.

En declaraciones para el sitio NFL.Network, cuando Chase fue cuestionado sobre el próximo duelo ante los Kansas City Chiefs por el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana, y cómo se enfoca cuando tiene detractores, Chase contó una curiosa anécdota de cuando estaba siendo reclutado por universidades.

"Podría contarles, honestamente, una de mis mejores historias: Les Miles me dijo que no podía jugar como receptor cuando salía de la escuela secundaria. Eso era algo que tenía sobre mis hombros mientras crecía. Les Miles me dijo que pensaba que podía jugar como esquinero, todavía no estaba en la posición completa de receptor”, comentó Chase.