NFL: Eric Weddle de estar retirado, a ser llamado por los Rams y ganar el Super Bowl

Una historia digna de ser contada, es la de Eric Weddle, esquinero de Los Ángeles Rams, que acaba de ganar su primer Super Bowl, con los angelinos venciendo en la edición LVI del evento a los Cincinnati Bengals.

Weddle, de 37 años, tenía 2 años retirado de la NFL, cuando hace poco más de un mes, los Rams tocaron a su puerta para traerlo de regreso, y se uniera a la escuadra que competiría en los playoffs para alcanzar un nuevo título.

Después de que los Rams quedaran como los cuartos mejores sembrados de la Conferencia Nacional, buscaron a Weddle para reforzar su defensiva, ya que recientemente habían perdido a su safety titular Jordan Fuller.

Leer más: Los Rams remontan en los últimos minutos a los Bengals, para conseguir el segundo Super Bowl de su historia

Todo un éxito

Weddle, toda una autoridad en la NFL en cuanto a su posición, no dudo en regresar con los Rams, y lo hizo a un excelente nivel, ya que en el Juego de Campeonato de la NFC en contra de los San Francisco 49ers, lideró al equipo con 9 tacleadas, ayudando al equipo a acceder al ‘Super Tazón’.

Hoy, Weddle, ha alcanzado un nuevo nivel de grandeza, al ser campeón de Super Bowl por primera vez, coronando una gran carrera, en la que ya tenía 6 selecciones Pro Bowl, 2 selecciones al primer equipo All Pro, 3 selecciones al segundo equipo All Pro, además de haber sido co líder de intercepciones, y elegido en el mejor equipo de la década.

Leer más: Joe Mixon hizo historia al lanzar un pase para touchdown en el Super Bowl siendo un corredor

Hace algunos días, previo al partido más importante de su carrera, Weddle aseguró que ganara o perdiera, después del Super Bowl, volvería a lo que estaba haciendo antes de ser llamado por los Rams, vivir una vida en el retiro, por lo que se puede ir en paz, al haber sido todo un profesional, un verdadero campeón, en toda la extensión de la palabra.