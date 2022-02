NFL: Eric Weddle de los Rams, planea volver al retiro después del Super Bowl

Cuando Los Ángeles Rams lo llamaron para que se uniera a la plantilla en búsqueda del título por el Super Bowl, el Eric Weddle se encontraba retirado de la NFL, pero no dudó en regresar con el último equipo para que había jugado.

A pesar de tener 2 años alejado de los emparrillados y con 37 años, Weddle ha demostrado estar en excelente forma, liderando a los Rams con 9 tacleadas en el duelo ante los San Francisco 49ers en el Juego de Campeonato.

Sin embargo, en declaraciones hechas para AM 570 LA Sports, dejó claro que una vez pase la fiebre por el Super Bowl, independientemente del resultado ante los Cincinnati Bengals, volverá a la vida de retirado.

El hecho de haber vuelto a los emparrillados con 2 años fuera de acción, y regresar al nivel que está mostrando, solamente habla de la excelente preparación y profesionalismo de Weddle, quien una vez terminada su participación actual con los Rams, ya no tiene nada más que demostrar al máximo nivel.

"Es increíble poder entender eso y saber que no tengo que reservarme para la próxima temporada, no tengo que reservarme para la temporada baja, no tengo que reservarme para el Super Bowl la semana pasada. sabiendo que no estaba garantizado, así que estaba dando todo lo que tenía", dijo Weddle, según Nicholas Cothrel de SI.com.

Lo único que Weddle no ha logrado en la liga es el título de Super Bowl, habiendo sido 2 veces primer equipo All Pro, además de 6 veces seleccionado al Pro Bowl, así como líder en intercepciones en el 2011.

"Porque escucha, no me queda nada después de esto aparte de volver y hacer lo que estaba haciendo antes. Después de este Super Bowl, sigo adelante y vuelvo a mi antigua vida y no habrá regresos. No habrá estar jugando, otro equipo, otro juego, no, no, no, no".