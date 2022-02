NFL: Eric Weddle jugó con un pectoral desgarrado para los Rams, y confirma que vuelve a retirarse

Después de haber pasado 2 años retirado del futbol americano, Eric Weddle fue llamado por Los Ángeles Rams para reforzar su plantilla defensiva de cara a los playoffs de la NFL, y hoy, es un campeón de Super Bowl, tras la victoria ante los Cincinnati Bengals.

Era lo único que le faltaba al esquinero de 37 años para haberlo conseguido todo en su exitosa trayectoria de 14 temporadas en la liga.

Sin embargo, el hecho de levantar el primer trofeo Vince Lombardi en su carrera, llegó con un precio, ya que después del triunfo, el destacado defensivo de 37 años, dio a conocer que jugó con un pectoral desgarrado, algo a lo que restó importancia, ya que valió la pena por le victoria.

Segundo retiro exitoso

Weddle dejó el partido en la primera mitad después de un intento de tacleo sobre el corredor de los Bengals Joe Mixon, fue revisado por los médicos, pero regresó al partido, jugando con el desgarro en su pectoral, el cual va a necesitar cirugía para reparar.

“Sí, me estoy re-retirando”, dijo Weddle, quien estaba retirado desde el 2019, cuando jugó por última vez para los Rams.

El especialista defensivo se retira tras haber sido seleccionado al Pro Bowl en 6 ocasiones, 2 selecciones al primer equipo All Pro, 3 veces al segundo equipo All Pro, co líder de intercepciones en una ocasión, y ahora, campeón de Super Bowl.