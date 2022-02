NFL: ¡Es oficial! Tom Brady comunicó su retiro a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales

Nadie más tenía que anunciar su retiro más que él mismo, y esta mañana, Tom Brady se encargó de anunciar su retiro oficialmente de los emparrillados a través de una publicación en Instagram y Twitter, después de 22 exitosas temporadas en la NFL.

"Siempre he creído que el deporte del fútbol es una propuesta 'todo incluido', si no existe un compromiso 100% competitivo, no tendrás éxito, y el éxito es lo que tanto me gusta de nuestro juego", dijo Brady en su comunicado.

El ahora ex mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, donde jugó durante los últimos 2 años, y de los New England Patriots, donde pasó los primeros 20 años de su carrera, ha dicho adiós al deporte que se lo dio todo, y al que le dio todo durante más de 2 décadas.

"Hay un desafío físico, mental y emocional CADA día que me ha permitido maximizar mi máximo potencial. Y he hecho todo lo posible estos últimos 22 años. No hay atajos al éxito en el campo o en la vida”, se lee.

La carrera de leyenda de Brady, quedará inmortalizada como la mejor de todos los tiempos, y se tomará como la marca estandarizada para medir la excelencia en el futbol americano, algo que sin duda será bastante complicado de replicar.

"Esto es difícil de escribir para mí, pero aquí va: ya no voy a hacer ese compromiso competitivo. Me ha encantado mi carrera en la NFL, y ahora es el momento de centrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención. He reflexionado mucho la semana pasada y me he hecho preguntas difíciles", prosigue.

Brady tiene la mayoría de los récords más importantes de la historia. Foto: AFP

Tom Brady se va como el mariscal de campo y jugador con más títulos del Super Bowl, con 7, más que cualquiera de los 32 equipos de la liga, una absoluta locura.

Sus máximos logros

Seis de los 7 anillos de Super Bowl, los consiguió con los New England Patriots, mientras que el último llegó hace un año, en apenas su primera campaña con los Tampa Bay Buccaneers.

“Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Mis compañeros de equipo, entrenadores, compañeros competidores y fanáticos merecen el 100% de mí, pero en este momento, es mejor que deje el campo de juego a la próxima generación de atletas dedicados y comprometidos”.

De los 6 títulos obtenidos con los Patriots, en 4 fue nombrado MVP del Super Bowl, llegando a 5 en el campeonato con los ‘Bucs’ del curso pasado, siendo esta la mayor cantidad de galardones individuales en la historia de la liga.

“A mis padres y toda mi familia (y mi familia extendida de innumerables amigos), los amo y les agradezco su apoyo y amor interminables. Nunca podría haber imaginado el tiempo y la energía que me has dado en los últimos 30 años en el fútbol. Nunca podré pagarte. Y solo sé que los quiero mucho”, agregó.

Brady desea pasar más tiempo con sus hijos y esposa. Foto: AFP

El histórico mariscal de campo, a sus 44 años, hoy dice adiós siendo el jugador más longevo en ganar un Super Bowl, con 43 años en 2021, siendo 3 veces MVP de la liga, 15 veces Pro Bowler, 5 veces líder en anotaciones por pase, 4 veces líder en yardas por pase, 2 veces líder en índice de pasador, y 2 veces líder en porcentaje de pases completos.

“Y por último a mi esposa, Gisele, y mis hijos Jack, Benny y Vivi. Son mi inspiración. Nuestra familia es mi mayor logro. Siempre salí del campo y llegué a casa con la esposa más amorosa y comprensiva que ha hecho TODO por nuestra familia para permitirme concentrarme en mi carrera. Su desinterés me permitió alcanzar nuevas alturas profesionalmente, y estoy más allá de las palabras de lo que significa para mí y nuestra familia. Te amo amor de mi vida", redactó.

Por si fuera poco, Brady es el único en haber ganado un título de Super Bowl en 3 décadas distintas, habiendo triunfado en el 2000, 2010, y en 2020. Además es el único en haber ganado múltiples títulos después de los 40 años.

Si esto no fuera suficiente para considerarlo el mejor de la historia, a continuación presentamos una serie de marcas que parecen conseguidas en videojuegos.

Sus récords más inalcanzables

Brady se retiró como el líder de todos los tiempos en:

Más yardas por pase con 84 mil 520

Más pases completos con 7 mil 263

Más pases para anotación con 624

Más aperturas con 316

Más cantidad de victorias con 243

Más selecciones al Pro Bowl con 15

Más MVPs del Super Bowl con 5

Más veces líder en pases para anotación con 5

Misma grandeza en postemporada

De la misma manera, Brady trasladó su habilidad y talento a los playoffs, siendo también líder de todos los tiempos en:

Más apariciones en playoffs con 19

Más partidos iniciados con 47

Más victorias con 35

Más apariciones en Super Bowls con 10

Más victorias de Super Bowl con 7

Más pases completos con mil 165

Más yardas por pase con 13 mil 49

Más pases para anotación con 86

“El futuro es emocionante. Tengo la suerte de haber cofundado compañías increíbles como @autograph.io @bradybrand @tb12sports que estoy emocionado de seguir ayudando a construir y crecer, pero exactamente cómo se verán mis días será un trabajo en progreso. Como dije antes, lo voy a tomar día a día. Sé con seguridad que quiero pasar mucho tiempo dando a los demás y tratando de enriquecer la vida de otras personas, tal como muchos lo han hecho por mí. Con mucho amor, aprecio y gratitud, Tom”, finalizó.