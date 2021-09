NFL: Ezekiel Elliott se ríe de las criticas por su mal inicio de campaña

Estados Unidos.- Fuertes declaraciones son las que ha lanzado el jugador de los Dallas Cowboys Ezekiel Elliott al recriminar los comentarios que ha recibido por parte de los aficionados ya que no ha tenido un buen inicio de campaña y les ha molestado pues al ser de los mejores pagados del equipo y de la NFL no tiene porque jugar así.

Pero muy poco le importó a Ezekiel Elliott que le dijeran esas cosas en redes sociales ya que asegura que no le debe nada a nadie y que hace lo que tiene que hacer en el campo, si bien las cosas no han salido como se esperaba asgura que no está preocupado.

"Ellos no son los que firman los cheques. No son los que hacen las transferencias", comentó el jugador de los Vaqueros a Dallas Morning News. Estas apalabras lejos de ayudar a su mal inicio de temporada lo condenan a estar 100% comprometido pues de no cumplir con las expectativas las criticas serán mucho mayores según avance el torneo.

Para rematar asegura que nada de lo que venga de fuera de los directivos tenga injerencia en su persona o en su carrera, "No creo que eso importe" dijo entre risas. Luego de eso Ezekiel Elliott se prepara para su siguiente participación hasta el lunes cerrando se la semana 3 cuando se enfrenten a los Eagles.

Dallas ha tenido uno inicio parejo en la NFL con una victoria y una derrota empatado con Washington y los mismos Eagles, superando a Giants en el Grupo Este de la Nacional. Ezekiel Elliott está sentenciado para iniciar a producir jugadas a la ofensiva y hacer ganar a su equipo, de lo contrario se pondrá más complicado el resto de la campaña y más por la historia larga sin ganar nada de los Vaqueros.