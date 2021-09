NFL: Frank Gore piensa en incursionar en le boxeo si le llega la oportunidad

Estados Unidos.- Frank Gore ha dado una inesperada declaración luego de que se le preguntara si regresaría a la NFL con un nuevo equipo y es que en los últimos meses ha estado sin equipo pero no ha querido decirle adiós a los emparrillados luego de más de 16 años en el entorno del americano a menos que se le presente una pelea de boxeo, entonces sí dejaría ese deporte de lado.

Frank Gore comentó para NFL.com que en los últimos meses se ha dedicado a entrenar los dos deportes, tomándole mucho cariño al box y ahora sueña con tener una oportunidad en el deporte de los puños y si ello se le presenta entonces se decidirá de lo contrario seguirá elegible para algún día volver a la NFL.

"He pasado entrenando para ambos (football y boxeo). Siempre he amado el box, así que es lo que estado haciendo. Estamos tratando de conseguir una pelea, entonces si lo logramos me verán en el ring", comentó para NFL.com.

"Me enamoré con los difícil que es. Pensaba que no podía pelear y siempre he querido un desafío. Entonces lo seguí haciendo y vi cómo me hacía mejor con el paso del tiempo", agregó Frank Gore quien no le teme el subir al ring ante cualquier rival.

Frank Gore confesó que recibió llamadas de equipos de la NFL como Baltimore y Jaguars pero ambos fueron rechazados para seguir con la búsqueda de esa pelea que tanto anhela. Por ahora no tiene pensado regresar, luego de su paso por toda la NFL con San Francisco, Indianápolis, Miami, Buffalo y Jets esperando algo en uno deporte que tambien ama como el box.