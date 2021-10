NFL: Gayle Benson dueña de los New Orleans Saints ya piensa en la venta del equipo

Estados Unidos.- Gayle Benson dueña de los New Orleans Saints ha revelado una noticia que ha generado mucho asombro y es que la mujer de 74 años de edad aseguró que una vez que ella muera el equipo será puesto en venta y que todo lo que se junte en esa transacción sea donado para organizaciones que ayuden a las personas locales de New Orleans.

Este jueves Gayle Benson habló para New Orleans Times-Picayune y reveló que ya sabe que es lo que quiere hacer con la franquicia de la NFL una vez deje este mundo y que sea para ayudar a los demás, pero que tambien continúe el legado del equipo en la ciudad.

"No puedo llevármelo. Dios da regalos y esto es un regalo. Soy la administradora de esto y vamos a ayudar a otras personas con ello. Mi deseo es esparcir todo el bien y los dones que Dios y Tom (su esposo fallecido) me han dado a esta ciudad y comunicar", comentó para New Orleans Times-Picayune.

Leer más: NFL: ¡Que siempre no! Bucaneros descarta para la semana 4 a Rob Gronkowski por lesión en costillas

Esas fueron las palabra de Gayle Benson quien ha recibido el visto bueno de la NFL quien en los últimos años había estado acompañando a la propietaria para que pudiera llevar a buen puerto esta transacción, además de que el nuevo posible dueño sea un gran prospecto para que continúe con las grandes historias de New Orleans en la NFL.

New Orleans Saints serán vendidos tras la muerte de su dueña | Foto: Twitter New Orleans Saints

Benson tomó el control del equipo desde el 2018 cuando lamentablemente su esposo Tom Benson falleció y quien había sido el dueño desde 1985. Lo que si dejó claro Gayle como su esposo es que el equipo no debe salir de la ciudad de New Orleans pues no encontrarían un mejor lugar, además del cariño de la afición. Eso es algo que se incluye en las condiciones para su nuevo dueño.

La NFL espera no tener que intervenir más que para dar el visto bueno a la cesión de los derechos. Otro de los temas que tambien han salido a la luz es que pasaría con el estadio del equipo ya que tienen un contrato con de arrendamiento en el Superdome que dura hasta 2025, pero se habla de que quieren que se extienda hasta 2035 para asegurar por mucho tiempo al equipo en la ciudad.

Por ahora todo esto se habla con anticipación para que quede registrado los deseos de su actual dueña ya que eso solo pasará para cuando ella lamentablemente pierda la vida se de luz verde para todos los cambios ya mencionados.