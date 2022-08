NFL: Geno Smith oficialmente fue nombrado el titular para los Seattle Seahawks en la semana 1

Después de meses de competencia interna, Geno Smith, la opción más clara, fue elegido como el mariscal de campo titular de los Seattle Seahawks para la temporada 2022/2023 de la National Football League (NFL).

Así lo ha declarado el entrenador en jefe de la franquicia, Pete Carroll, quien ha otorgado la posición estelar al veterano, luego de la derrota ante los Dallas Cowboys en un partido de pretemporada.

"Va a ser titular en el partido inaugural, y se lo ha ganado, se ha ganado el puesto. Con los plazos, se nos complicó para Drew, simplemente se le acabó el tiempo para hacer su oferta. Y sí, estoy de acuerdo con eso, así que sólo quiero que lo sepan, para que todo el mundo lo sepa, y no tengan que preguntar más sobre ello”, bromeó Carroll, en declaraciones obtenidas por NFL.com.

Nueva oportunidad

Geno Smith fue seleccionado en la posición 39 de la segunda ronda en el Draft del 2013 por los New York Jets, donde tuvo 2 años como titular, donde no terminó de convencer, permaneciendo ahí hasta el 2016, para luego llegar a los New York Giants, pasando sin pena ni gloria.

En 2018 pasó a Los Ángeles Chargers, donde apenas tuvo la oportunidad de participar en 5 juegos, hasta que en 2019 firmó con los Seahawks, pasando los 3 últimos años como el suplente del gran Russell Wilson, quien esta temporada baja fue traspasado a los Denver Broncos, por lo que ahora está en Smith aprovechar al máximo esta nueva oportunidad a sus 31 años.

Smith estuvo compitiendo con Drew Lock, joven de 25 años quien llegó a los Seahawks a causa del traspaso que llevó a Wilson a los Broncos, quien deberá tener algunas repeticiones durante la temporada, ya que Carroll tiene confianza en sus habilidades.

“Mientras tanto, Drew va a seguir luchando porque puede jugar, y tiene todo tipo de cosas en él, y quiero que esté listo en un momento. Y va a seguir creciendo y empujando y desarrollándose como un jugador fantástico y no tengo ningún problema en jugar con él, también. Así que tenemos la suerte de contar con dos tipos que pueden ir, y cuando salga del banquillo, si tiene su oportunidad estará listo para ir y tratar de encenderlo", agregó Carroll.