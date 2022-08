NFL: Geno Smith será titular para los Seahawks en el primer partido de pretemporada

La primera oportunidad de deslumbrar para intentar quedarse con el puesto de mariscal de campo estelar de los Seattle Seahawks, será para Geno Smith, así lo anunció el entrenador en jefe del club, Pete Carroll, quien reveló que el veterano irá de titular en el primer partido de pretemporada ante los Pittsburgh Steelers.

"Todavía va con los indicados y comenzará el juego este fin de semana. Tuvo un día muy sólido hoy, hizo algunos lanzamientos importantes hoy", dijo el entrenador Pete Carroll para The Associated Press, declaraciones publicadas por NFL.com.

Geno Smith de 31 años, está compitiendo con Drew Lock de 25, quien llegó traspasado a los Seahawks, en el movimiento que llevó al 9 veces seleccionado al Pro Bowl, Russell Wilson a los Denver Broncos.

La decisión no es final

Carroll agregó que el hecho de que el veterano Geno Smith tenga la primera oportunidad de mostrarse en la pretemporada, no significa que la decisión está tomada, y que él será el mariscal de campo titular del equipo en la temporada 2022, ya que la batalla interna con Lock seguirá.

Recientemente, en un partido simulado, Drew Lock impresionó con moviendo la ofensiva con pases cortos, evitando errores que lo marcaron en su etapa como elemento de los Broncos, de lo que Carroll ha tomado nota.

"Creo que fue su actuación más sólida. Ha tenido muy buenos días también, pero creo que fue el mejor dadas las circunstancias. Realmente me gustó su aplomo y su comodidad en el bolsillo, el manejo de las cosas, los ajustes, las llamadas que tuvo que hacer en la línea de golpeo, todo eso lo manejó muy bien”, dijo Carroll sobre Lock.

Curiosamente, los Seattle Seahawks comienzan la temporada 2022 de la NFL en contra del que fue su mariscal de campo durante 10 años y los llevó a ganar un Super Bowl, Russell Wilson, quien se medirá también a su ex equipo, pero ahora como la flamante nueva estrella de los Denver Broncos.