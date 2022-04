NFL: George Kittle ve un enorme potencial en Trey Lance con los 49ers, lo compara con Josh Allen

En su año novato, Trey Lance no tuvo muchas oportunidades, pero con los pocos minutos que tuvo en los emparrillados en su primer año en la NFL con los San Francisco 49ers, así como el trabajo en los entrenamientos, ha hecho que se gane el respeto de sus compañeros.

De acuerdo a George Kittle, ala cerrada veterano de los 49ers, se rindió en elogios para el joven mariscal de campo, y se atrevió a comprarlo con una de las máximas figuras en su posición de la actualidad.

“Trey tiene un techo increíble. Solo necesita algunas repeticiones aquí y allá. Solo tiene que lanzar la pelota un poco más. Realmente no puedes mejorar sin jugar” dijo Kittle recientemente en el podcast I Am Athlete.

El talento está ahí

Los números de Lance, de 21 años, seleccionado en la tercera posición de la primera ronda por los 49ers, fueron de 603 yardas por pase, 5 pases para anotación, con 3 intercepciones, completando el 57.7 por ciento de sus pases.

"Me recuerda más a Josh Allen. Y Josh Allen es un mariscal de campo establecido. Trey tiene que demostrar eso y hacerlo en el campo de fútbol, pero creo que puede mover las cadenas, ya sea con los pies, tiene un gran cuerpo, puede recibir golpes. Quiere hacer jugadas. Tiene un brazo de cañón. Es una locura. Quiero decir, puede rodar hacia la derecha en la línea lateral y lanzarlo en diagonal como 50 yardas en una línea, estás como, 'OK, sí'. No hay mucha gente que pueda hacer eso. Y, como dije, tiene un techo loco. Eso es lo que me emociona tanto ", dijo Kittle.

Con el futuro de Jimmy Garoppolo todavía en el aire, Kittle se limitó a decir que a cualquiera que sea elegido mariscal de campo titular, los apoyará por igual, aunque su emoción dejó entrever que podría inclinarse a Lance.

"Honestamente, tengo un 50-50 justo en el medio. Creo que Jimmy es un líder fantástico, casi ganamos un Super Bowl, campeones de la NFC dos veces en tres temporadas. Y luego miras a Trey, quien creo que tiene uno de los techos más altos que he visto antes. Algunas de las cosas lo ves hacer en el campo de fútbol y piensas, 'Dios mío, no puedo esperar hasta que me lance pases' ", dijo Kittle, a través de NBC Sports Bay Area.