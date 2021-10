NFL: ¡Gigante 1ra victoria! New York sorprende a New Orleans en tiempo extra

New Orleans, Estados Unidos.- La Semana 4 de la actual periodización de la National Football League (NFL) florece el registro de victorias de las franquicias que esperaron, antes de cumplir el mes, el método por festejar un primer triunfo en el futbol americano profesional.

Los New York Giants fue uno de ellos, pues después de iniciar con un perjudicial 0-3 llegaba como víctima al Mercedes-Benz SuperDome de los New Orleans Saints, sin embargo, Daniel Jones y su línea ofensiva, como el ingreso de su defensiva y equipos especiales se encargaron de sellar el vencimiento neoyorquino en un 5to período disputado.

Un juego que empezó con posesiones de un lado a otro terminó con un empate sin anotaciones después de los primeros 15 minutos. Los visitantes rompieron el cero y pudieron irse al entretiempo con la ventaja de 7-0, no obstante, el receptor Juwan Johnson oprimió el esferoide aéreo dentro del plano de los Giants para igualar el duelo.

Santos empezaría la segunda mitad con la posesión del ovoide y tras una jugada de acarreo, por parte de Taysom Shawn, el encuentro ya tendría en superioridad a los de casco dorado. La visita se acercó en virtud del gol de campo de Graham Gano, quien sería el principal elemento de la organización neoyorquina más adelante del emparrillado.

New York superó a New Orleans

Saints elevó su ventaja aunque los miembros del Head Coach, Joe Judge, se replegaron y con un impecable regreso recortaron a 21-18, para luego forzar el tiempo extra gracias al field gold de Gano de 48 yardas, el cualo equilibró el tanteo 21-21 con 30 segundos por jugarse en el 4to lapso.

Gigantes ganó la oportunidad de empezar el 5to episodio en posesión de juego y ese beneficio no lo malgastó Daniel Jones. Con cinco pases exitosos y 67 yardas superadas le dejó el turno a su corredor, Saquon Barkley, de volverse la figura en el SuperDome y así se firmara el primer triunfo neoyorquino en la temporada 2021-22 de la NFL.

Daniel Jones celebra el triunfo

Pese a que la organización seguirá en el último lugar de la División Este de la Conferencia Nacional ya grabó un primer triunfo para cerrar un primer mes con 1-3. New Orleans Saints mostró un comienzo irregular y eso los coloca 3ros de la agrupación Sur de la NFC al caer por segunda vez en el año, siendo así un catálogo de 2-2 en esta campaña.