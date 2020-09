NFL: Hoy se estrena el lujoso nuevo estadio de los Raiders en Las Vegas

Estados Unidos.- Después de pasar la mayor parte de sus 60 años de vida y compartir estadios, los cuales a veces eran viejos y desactualizados, los Raiders finalmente estrenarán su palacio de $2 mil millones ubicado en el desierto de Las Vegas.

Los Raiders (1-0) recibirán a los New Orleans Saints (1-0) este lunes, cuando podrán lucirse en el Allegiant Stadium, tres años después de que obtuvieron el permiso para mudarse de Oakland a Las Vegas.

“Tiene todo lo que te imaginas y no puedo esperar para compartirlo con los aficionados”, comentó el coach Jon Gruden. “Personas de todo el mundo, de la industria del entretenimiento, estarán aquí. Si me preguntas, se convertirá en un punto caliente. Este es el mejor lugar que he visto".

Desafortunadamente, para los fanáticos de Las Vegas que esperan al equipo de la NFL y los fanáticos de los Raiders de San Francisco y Los Ángeles, tendrán que esperar un año más para verlo en persona.

Cuando el equipo realizó su primer entrenamiento en el nuevo estadio durante el pasado mes de agosto, el propietario Mark Davis leyó una declaración a los jugadores que decía que el eslogan de su padre "la grandeza de los Raiders está en el futuro" era realidad y que el día había llegado con la inauguración del llamado “campo de los sueños” del equipo.

“Bienvenidos a la Estrella de la Muerte, lugar en el que los sueños de los adversarios mueren”, declaró Davis.

El estadio tiene una cúpula que puede albergar a 650.000 personas. Cuenta con puertas corredizas, techos transparentes e instalaciones modernas, lejos de la antigua sede del Coliseo de Oakland.

Todo comenzará en un lunes festivo, cuando se celebre el 50 aniversario del primer juego de "Monday Night", que será transmitido por ABC en Estados Unidos y también tendrá la participación de la banda de rock “The Killers” originarios de Las Vegas.