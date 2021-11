NFL: Impuso multa a Aaron Rodgers y Green Bay por violar protocolos de Covid-19

Green Bay, Estados Unidos.- La sanción a los Empacadores de Green Bay por parte de la National Football League (NFL) al fin fue revelada. Infringir con los protocolos de Covid-19 tiene sus consecuencias y el campeonato lo hizo saber con la multa que impuso al equipo del Head Coach Matt LaFleur.

De acuerdo a la información de Adam Schefet, periodista de la cadena de deportes ESPN, al igual que Rob Demovsky, la NFL castigó a Aaron Rodgers, quarterback del equipo, Allen Lazard, receptor abierto y a la franquicia de Green Bay con una multa económica por violar los protocolos establecidos en el reglamento oficial del deporte de las tacleadas de los Estados Unidos.

"Los Empacadores recibieron una multa de $300,000 mil dólares por violaciones de Coronavirus de los protocolos de la NFL y la Asociación de jugadores de la NFL", continuó Adam Schefter en un último tuit, dando a conocer el valor de la multa que la liga aplicó a Rodgers y Lazard. "Aaron Rodgers y Allen Lazard fueron multados. Cada uno con $14,650 dólares".

¿CÓMO SURGIÓ LA POLÉMICA?

La introducción a este problema que tiene que confrontar la escuadra de Green Bay procede desde que fue revelado que Aaron Rodgers no estaba vacunado y que no había cumplido con las normas sanitarias, entre ellas el uso básico del cubrebocas en el interior de las instalaciones del equipo.

Desde un inicio los Empacadores mintieron a la NFL, pues aseguraron que su mariscal de campo (Rodgers) estaba vacunado contra el Covid-19, pero con el transcurso de los días él dio positivo al Coronavirus, confirmando que nunca le fue aplicado alguna dosis contra esta enfermedad..

"Respetamos los hallazgos de la Liga y reconocemos de la importancia de adherirse a los protocolos Covid-19 para mantener a nuestro equipo y organización seguros y saludables", explicó Mark Murphy, presidente de los Empacadores de Green Bay, en un comunicado a ESPN.

ALÉRGICO A LA VACUNA DEL CORONAVIRUS

Aaron Rodgers hizo saber en The Pat McAfee Show que no se iba a vacunar contra el Covid-19 por ser alérgico a las sustancias que comprenden las vacunas de Moderna y Pfizer. Añadió que no confía en la dosis J&J, pues teme que sus efectos puedan causar trombosis.