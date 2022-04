NFL: Jacoby Brissett está listo en caso de suspensión a Watson y una potencial salida de Mayfield

Los Cleveland Browns tomaron la decisión de hacer lo posible por hacerse con el mariscal de campo de los Houston Texans, Deshaun Watson, y lo consiguieron, a través de un traspaso que dejó marca en la NFL por la polémica que generó.

La franquicia de Ohio, consciente de que Watson enfrenta 22 demandas civiles por acoso y comportamiento sexual inapropiado, y que existe la posibilidad de una sanción por parte de la liga, aún así, pelearon hasta obtener al mariscal de campo 3 veces seleccionado al Pro Bowl.

Agregando más drama a la situación, Baker Mayfield, quien fue mariscal de campo titular de los Browns las pasadas 4 campañas, sintió una falta de respeto al saber de la firma de Watson, ya que al final del curso anterior, la gerencia aseguró que Mayfield seguía siendo su ‘quarterback’ del presente y futuro, pero al sentirse traicionado, ha demandado ser traspasado.

Brissett levanta la mano

Detrás de todo este escándalo extra cancha, muy pendiente del desenlace del predicamento en el que se encuentran los Browns, Jacoby Brissett, se dice listo para tomar la titularidad en caso de que ni Watson ni Mayfield puedan salir al campo en la primera semana de la temporada en septiembre próximo.

"No estaría en la posición en la que estoy hoy si me preocupara. Siempre me he preparado como un titular. Me comporto como un titular porque cuando se presentan esas oportunidades, quiero demostrar que soy eso”, dijo Brissett para Cleveland Plain Dealer.

Brisett ya ha tenido este mismo papel en los New England Patriots, primer equipo para el que jugó, tomando la titularidad en 2 partidos cuando Tom Brady fue suspendido, en los Indianápolis Colts cuando Andrew Lock se lesionó, y por último la campaña anterior en los Miami Dolphins, supliendo a Tua Tagovailoa en 5 partidos por lesión.

Te recomendamos leer

"No puedo predecir cuál será el caso con las cosas fuera del campo", dijo Brissett, "pero lo que sé que es cierto es que siempre estás a una jugada de distancia. Y eso es para lo que me preparo, y obviamente me preparo como si yo fuera el titular, independientemente de la situación", comentó.