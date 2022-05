NFL: Jake Ferguson espera vivir a la altura de Daryl Johnston, usando su número 48

Fue en la cuarta ronda en la posición 149 del Draft 2022 de la NFL, cuando los Dallas Cowboys eligieron a Jake Ferguson, ala cerrada proveniente de la Universidad de Wisconsin.

Ferguson, cumplió el sueño de su vida de llegar al máximo nivel de los emparrillados, además de estar mostrando una gran confianza, al elegir el número 48, mismo que usó Daryl Johnston, una de las muchas figuras que han portado el uniforme de los Cowboys.

"Moose. Algunos tipos dicen, 'Oh, él (usando) 48'. Estoy como, 'Ustedes no saben quién usó 48”, dijo Ferguson de 23 años

Altas expectativas

Daryl Johnston, fue un muy querido y destacado fullback de los Dallas Cowboys en la década de los 90 's, ganando 3 títulos de Super Bowl con la franquicia texana, además de haber sido elegido 2 veces al Pro Bowl.

"De hecho, me envió un mensaje de texto y me dijo: 'Será mejor que no arrojes sombra sobre el número 48", se rió Ferguson.

En su último año de universitario, Ferguson registró 46 recepciones, 450 yardas por recepción, además de 3 anotaciones, esperando ahora ser una pieza de importancia en el esquema del entrenador Mike McCarthy, el uno de los mejores aliados del mariscal de campo 2 veces Pro Bowl, Dak Prescott.

"Tengo que trabajar para llegar a esos puntos para ser considerado incluso con los muchachos que han pasado por aquí, Dalton Schultz, admiro a esos muchachos, Jason Witten, algunos de esos jugadores brillantes”, agregó Ferguson