NFL: Jalen Hurts fue elogiado por su entrenador tras destacarse en su primer partido de pretemporada

Independientemente de la derrota ante los New York Jets, el entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles, Nick Sirianni, elogió el nivel mostrado por su mariscal de campo, Jalen Hurts, en el duelo el primer compromiso de pretemporada de la NFL.

"Creo que estuvo muy bien. Hizo jugadas en el bolsillo cuando tuvo que hacerlas en el bolsillo y cuando tuvo que escapar, escapó. Creo que es interesante; creo que también hay que saber que salir del bolsillo no es sólo algo que se ve cuando la protección se rompe", dijo Sirianni para el sitio web oficial del equipo.

Hurts, que entrará en su tercer año con los Eagles, terminó con 6 de 6 pases completos, para 80 yardas y una anotación en su intervención en el encuentro ante los Jets, manejando mucho mejor la presión bajo la bolsa de protección, algo de lo que fue criticado en el pasado.

Margen de mejora

De la misma manera, Sirianni alabó la manera en la que el joven de 23 años se mantuvo calmado ante cualquier situación en el campo, algo vital para no tomar decisiones apresuradas en los partidos que lleven a una intercepción o pérdida.

"Creo que Jalen lo dijo perfectamente. Lo dijo perfectamente, ¿cómo lo dijo? Dijo: 'Me golpearon tarde. Tiraron la bandera. Seguí adelante. No me he tropezado'. Perfectamente dicho. Perfectamente dicho. Y eso es lo que él es. Ese es Jalen. No importa si lanzó una intercepción o si le grito en la cara; la gente de Washington se cae de las gradas y casi le rompe la pierna, él es bastante imperturbable y esa es una gran cualidad para tener como mariscal de campo porque va a ser imperturbable en el primer cuarto, va a ser imperturbable en el segundo cuarto, tercero, cuarto. Es una gran cualidad para un mariscal de campo", agregó Sirianni.

Los Philadelphia Eagles sostendrán su primer partido de temporada regular el domingo 11 de septiembre, en punto de las 11 de la mañana, hora del Pacífico, contra de los Detroit Lions.