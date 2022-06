NFL: James Robinson no tendrá un regreso apresurado tras desgarro de tendón de Aquiles

Los Jacksonville Jaguars han sido el peor equipo de las últimas 2 temporadas en la National Football League (NFL), ganando 4 juegos en total entre ambos lapsos, y por el contrario 29 derrotas.

El curso anterior, fue doblemente complicado al tener que lidiar con la grave lesión de su mejor corredor, James Robinson, quien se desgarró el tendón de Aquiles en la semana 16, y de la que se sigue recuperando a consciencia, ya que no quiere regresar antes de tiempo.

"Cuando esté listo, estaré listo. Solo estoy dejando que mi cuerpo se recupere de eso. No estoy tratando de apresurar nada. Solo me mantuve concentrado y traté de no deprimirme demasiado por eso. Sabía que podía recuperarme. Traté de ser fuerte", dijo Robinson a través de John Reid de The Florida Times-Union.

Se mantienen optimistas

Los últimos reportes médicos sobre el estado en la rehabilitación de James Robinson indicaron que podría perderse el campamento de entrenamiento, pero que hay esperanzas de que esté listo para los Jaguars en la semana 1 de la campaña.

La historia de Robinson, de 23 años, es digna de destacar, ya que tras no ser elegido en el Draft de 2020, firmó como agente libre con Jacksonville, se ganó un puesto en la plantilla de 53 jugadores, y fue designado corredor titular para el comienzo del curso.

En su primer año destacó en grande para los Jaguars, sumando mil 70 yardas por tierra, en 240 acarreos, anotando un total de 7 ocasiones. En su su segundo año iba en camino a mejorar su producción personal, al quedarse en 14 partidos, mismos que jugó como novato, dejando sus registros en 767 yardas por tierra, 164 acarreos, con 8 anotaciones.