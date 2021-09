NFL: Jason Pierre-Paul sigue en duda para jugar con Bucaneros en la semana 2

Estados Unidos.- Jason Pierre-Paul enciende las alarmas en los Bucaneros quienes aún no saben si podrán contar con el corredor para el inicio de la semana 2 de la NFL. El jugador sufrió una lesión en la mano el pasado miércoles lo que le provocó tener que dejar el entrenamiento y no estar presente jueves y viernes.

Bucaneros quien inició con el pie derecho en la temporada 2021-2022 confía en que su corredor llegará listo al juego. Este mismo viernes el coach del conjunto de Tampa Bay habló y aseguró que Jason Pierre-Paul no vio acción ese día para seguir cuidándolo y no recaiga en molestias, pero aún así no se sabe si podrá estar listo.

Jason Pierre-Paul se ha convertido en un gran elemento para Arians quien en su último duelo lo vio hacer 6 tacleadas y lo que ayudó para la respuesta de su equipo como actual campeón de la NFL para sacar la casta y ganar el primer duelo en busca de defender su título.

Por ahora se espera la última valoración del cuerpo médico que se daría a conocer este sábado por la tarde o este domingo muy temprano para que el jugador esté listo para el partido a iniciar en punto de las 15:05 pm (Centro de México).

De momento en el Grupo Sur de la Conferencia Nacional el equipo de Bucaneros como el resto de equipos solo han jugado un partido, el equipo de Tampa se mantiene en segundo detrás de los Saints por el puntaje, aún así tiene la posibilidad de hacer algo este domingo al medirse ante los Falcons.

Este inicio de la NFL se ha visto manchado por el gran número de lesiones, en apenas unos cuantos juegos se han dado muchas malas noticias como fracturas y bajas de hasta dos meses lo que han comenzado a mermar el accionar de los equipos apenas en el inicio y el resto de la campaña no pinta para diferente.